    首頁 > 社會

    台中虎媽極端教養 受虐致死女讀高中不能辦手機、禁外出

    2026/01/20 21:18 記者張協昇／南投報導
    台中陳姓女子遭母親拘禁致死，陳父（右）也遭起訴。（資料照）

    台中市大甲區去年發生21歲陳姓女子遭母親詹淑珠拘禁房間活活餓死案，台中地檢署今起訴狠心父母，陳女曾就讀南投五育高中，並曾住在學校宿舍，據學校老師回憶說，當時只知道陳女母親對她管教嚴格，不讓她辦手機，也不讓她與同學出門，校方也曾因陳女一連曠課3天，依規定通報，但當時並未發現陳女有遭虐待情事。

    陳女曾就讀五育高中照顧服務科，因家住台中大甲，一年級住學校宿舍，據學校老師表示，陳女學業表現及在校人際關係都不錯，有同學還幫她取了一個「大姐」的綽號，惟因陳女個子瘦小，加上住校，老師們都會特別關懷她，會在抽屜放麵包及零食，要她肚子餓了就自己拿來吃，當時只知道陳女母親對她管教嚴格，不讓她辦手機，假日也不讓她與同學出門，學校老師還借她舊手機在學校使用，陳女也曾告訴同學，比較喜歡待學校，不想回家裡。

    學校老師說，陳女後來曾因一連曠課3天，依規定通報台中市政府，陳母即不讓陳女住校，後來陳女也有斷斷續續缺曠課情形，但都看不出來陳女有遭凌虐情事，否則校方會依規定通報相關單位。陳女高二時，陳母來校辦休學時，校方也極力勸阻，希望不要讓陳女休學，未料陳女休學被帶回家後竟傳出遭拘禁致死，令人遺憾。

