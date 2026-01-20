為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    康建生技4死 槍手李鴻淵3死刑被撤銷！律師引張文案：應判死

    2026/01/20 17:14 記者許國楨／台中報導
    犯下康建生技4死1重傷槍擊案的凶手李鴻淵（中）。（資料照）

    犯下康建生技4死1重傷槍擊案的凶手李鴻淵（中）。（資料照）

    震驚全台的南投康建生技4死槍擊案，今（20）日在台中高分院更一審再度開庭，被害人家屬委任律師當庭引述近日發生的「張文隨機殺人事件」，指出接連重大暴力案件已讓社會安全感瀕臨崩潰，強調李鴻淵以「行刑式手法」連續殺害4人，犯行已達《憲判字第8號》所指的「最嚴重情節」，懇請合議庭維持死刑判決。

    本案源於2022年7月，時年59歲李鴻淵，因不滿8年前與前雇主康建生技公司間糾紛，持3把非制式手槍闖入公司，冷血射殺負責人賴敏男胞弟、女兒及2名員工共4人，賴敏男遭近距離開槍重傷，雖撿回一命，卻喪失語言與認知能力，一、二審均依3項殺人罪判處李3個死刑。

    然最高法院去年5月認為，二審未依《憲法法庭113年憲判字第8號》對被告進行「更生教化可能性鑑定」，且未就多起殺人犯行進行「逐一、精緻化量刑」，撤銷死刑發回台中高分院更審。

    今日庭訊中，被害人律師具狀指出，近期張文隨機殺人案奪走多條人命，社會緊張氛圍升至臨界點，司法若無法對最極端暴力犯罪給出最嚴厲回應，恐將動搖法治威信，強調李鴻淵持槍「逐一行刑式殺害」多人，完全符合死刑「最嚴重情節」，原審判死並無違誤。

    李鴻淵辯護律師則持續主張精神鑑定及量刑爭點，指出已完成衛福部草屯療養院精神鑑定，並要求傳喚鑑定醫師說明內容，另聲請由學者就死刑適用標準、漸層式量刑是否重複評價等進行法律鑑定，並請求調閱一審評議簿，但遭檢方反對，認無調查必要；受命法官諭知，本案預計於4月進入實質審理與辯論程序。

    最高院去年先將無期徒刑、有期徒刑等罪判決定讞，去年5月將3件死刑部分，撤銷發回更審，民事方面，受重傷的賴敏男提起刑事附帶民事賠償，求償4670萬餘元，南投地院去年8月判決李鴻淵應如數賠償。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播