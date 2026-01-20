康建生技4死 槍手李鴻淵3死刑被撤銷！律師引張文案：應判死

犯下康建生技4死1重傷槍擊案的凶手李鴻淵（中）。（資料照）

震驚全台的南投康建生技4死槍擊案，今（20）日在台中高分院更一審再度開庭，被害人家屬委任律師當庭引述近日發生的「張文隨機殺人事件」，指出接連重大暴力案件已讓社會安全感瀕臨崩潰，強調李鴻淵以「行刑式手法」連續殺害4人，犯行已達《憲判字第8號》所指的「最嚴重情節」，懇請合議庭維持死刑判決。

本案源於2022年7月，時年59歲李鴻淵，因不滿8年前與前雇主康建生技公司間糾紛，持3把非制式手槍闖入公司，冷血射殺負責人賴敏男胞弟、女兒及2名員工共4人，賴敏男遭近距離開槍重傷，雖撿回一命，卻喪失語言與認知能力，一、二審均依3項殺人罪判處李3個死刑。

然最高法院去年5月認為，二審未依《憲法法庭113年憲判字第8號》對被告進行「更生教化可能性鑑定」，且未就多起殺人犯行進行「逐一、精緻化量刑」，撤銷死刑發回台中高分院更審。

今日庭訊中，被害人律師具狀指出，近期張文隨機殺人案奪走多條人命，社會緊張氛圍升至臨界點，司法若無法對最極端暴力犯罪給出最嚴厲回應，恐將動搖法治威信，強調李鴻淵持槍「逐一行刑式殺害」多人，完全符合死刑「最嚴重情節」，原審判死並無違誤。

李鴻淵辯護律師則持續主張精神鑑定及量刑爭點，指出已完成衛福部草屯療養院精神鑑定，並要求傳喚鑑定醫師說明內容，另聲請由學者就死刑適用標準、漸層式量刑是否重複評價等進行法律鑑定，並請求調閱一審評議簿，但遭檢方反對，認無調查必要；受命法官諭知，本案預計於4月進入實質審理與辯論程序。

最高院去年先將無期徒刑、有期徒刑等罪判決定讞，去年5月將3件死刑部分，撤銷發回更審，民事方面，受重傷的賴敏男提起刑事附帶民事賠償，求償4670萬餘元，南投地院去年8月判決李鴻淵應如數賠償。

