    首頁 > 社會

    網傳西濱休旅車逆向驚險影片 竹南警追查

    2026/01/20 16:38 記者蔡政珉／苗栗報導
    西濱休旅車逆向險釀禍，網傳驚險影片，警方追查中。（取自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

    西濱休旅車逆向險釀禍，網傳驚險影片，警方追查中。（取自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

    網路社群今（20）日流傳一段驚悚的行車紀錄器影像，影片中一對男女駕駛車輛行經台61線西濱快速道路赤土崎出口附近時，突然間一輛休旅車逆向開來，也讓記錄下影像的男女疑問「我們逆向嗎？」。竹南警方表示，目前已經介入調查中。

    竹南警方指出，經初步檢視影像，違規地點確實位於赤土崎出口周邊。雖然目前流傳的影片解析度有限，尚無法第一時間看清車牌號碼，但警方絕不姑息，已指派專人針對該路段及周邊延伸路口調閱公設監視器，並比對相關車籍資料，務求在最短時間內釐清車主。

    據了解，這段引發網友熱議的影片，地點位於台61線西濱快速道路赤土崎出口附近，畫面中，正常的車流正順向行進，不料前方竟出現一輛休旅車車逆向駛來。

    竹南警方提醒，逆向行駛行為極易造成重大交通事故，嚴重危害自身及其他用路人安全。依道路交通管理處罰條例規定，一般道路逆向行駛者，可處600元以上、1800元以下罰鍰；若因而發生交通事故，將依法加重處罰。

