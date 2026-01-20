為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄市警局長趙瑞華上任 陳其邁交辦春安工作

    2026/01/20 16:34 記者黃良傑／高雄報導
    高雄市長陳其邁、高雄新任警察局長趙瑞華、副署長李文章與副局長蔡文峰進行交接印信。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁、高雄新任警察局長趙瑞華、副署長李文章與副局長蔡文峰進行交接印信。（記者李惠洲攝）

    高雄市警察局今（20日）舉行新任局長交接典禮，由市長陳其邁主持，陳其邁布達後致詞肯定林炎田局長任內對市府的重點政策，都有一一完成、落實，即將進入春節年假，他勉勵新任局長趙瑞華，強調守護治安、打擊犯罪是沒有假期，要求市警局因應春節強化勤務重點，包含節慶和活動的交通疏導。

    新上任的警察局長趙瑞華，中央警察大學消防學系50期、中央警察大學水上警察學系30期碩士，歷任市警局湖內、岡山、鳳山、苓雅分局長，以及高雄港務警察總隊長、台東縣警察局長、高市警局督察長、副局長、保五總隊長、警政署督察室主任、航空警察局局長，資歷完整且涵蓋陸、海、空警政單位。

    「卸、新任局長、分局長、大隊長聯合交接典禮」，由市長陳其邁擔任布達主持人，首先進行卸新任局長交接，由警政署副署長李文章擔任監交人。

    陳其邁表示，當局長林炎田向他一一回報任內的工作，他就有預感林要離開高雄了，也給予最誠摯祝福，林局長日夜操勞，只要有重大刑案都親力親為，3年多來交出漂亮成績單，期許趙局長能跨越所謂「林炎田障礙」，因他出自高雄警界基層，可以無縫接軌。

    陳其邁說不僅市長不睡覺，春安工作不打烊，因為林局長為治安、交通、服務的打拚，因接下來將進入春節年假，守護治安、打擊犯罪是沒有假期，市警局因應春節強化勤務重點，包含節慶和活動的交通疏導，人潮聚集場所的治安維護，還有強化防搶、防詐工作，杜絕犯罪跟不法，讓市民朋友安心返鄉好過年。

    而新上任的13個分局長及新任交大隊長，分別為鳳山分局長王春生、苓雅分局長林俊賢、岡山分局長王永吉、左營分局長李明道、林園分局長曾順光、仁武分局長徐釗斌、前鎮分局長黃元民、湖內分局長李明達、鼓山分局長郭子弘、小港分局長江慶斌、旗山分局長王志中、鹽埕分局長高德昌、六龜分局長謝錫釗、交通大隊長劉清俊。

    高雄市長陳其邁與新任警察局長趙瑞華。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁與新任警察局長趙瑞華。（記者李惠洲攝）

