    守護新北安全座談會 中和警分局派出「大黃蜂」威風助陣

    2026/01/19 22:22 記者陸運鋒／新北報導
    新北市警察局今舉辦守護新北安全座談會，中和警分局派出大黃蜂及與警察大頭娃娃超吸睛。（記者陸運鋒翻攝）

    為強化各類災害及突發危機發生時的應變能力，新北市警察局舉辦「守護新北安全座談會」，擇定轄區人口稠密的中和警分局，作為全市推動首場示範座談，現場除專業的安全講習，更特別邀請威風凜凜的「變形金剛大黃蜂」手持小橘書與超萌的「警察大頭娃娃」現身助陣，成功吸引民眾目光。

    中和警分局表示，此次座談除了以治安、交通宣導為主的社區座談形式，增加實際情境說明及案例模擬為核心，考量台灣處地震帶且面臨複合型災害風險，本次座談以「如果真的發生狀況，民眾該怎麼做」為出發點，將防災、避難、交通及治安觀念轉化為日常行動指引。

    警方指出，為了打破以往政令宣導的嚴肅感，特別安排了大黃蜂變形金剛，以高大威猛的形象象徵「守護者」，手持俗稱小橘書的「台灣全民安全指引」吸引眾人目光；此外，再配合親民可愛的警察大頭娃娃與民眾近距離互動。

    新北市警察局長方仰寧強調，危機發生時保持冷靜並遵循指揮是關鍵，透過具體案例與模擬，能讓民眾真正做到「理解、記得、做得到」。警方說，本次示範座談結合了視覺亮點與實務內容，成功將安全意識深耕社區，未來將以此成功模式為參考，持續於各分局分梯次辦理，結合社區力量，共同守護新北市的城市安全與生活秩序。

    為強化各類災害及突發危機發生時的應變能力，新北市警察局舉辦「守護新北安全座談會」，擇定轄區人口稠密的中和警分局，作為全市推動首場示範座談。（記者陸運鋒翻攝）

