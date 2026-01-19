墾丁2潛水客失蹤6年 最高院罕見改判教練緩刑原因曝光

楊姓潛水教練涉嫌過失致死罪，不滿被高雄高分院判囚，上訴後獲判緩刑。（記者鮑建信攝）

屏東墾丁海域6年前發生2名潛水客失蹤至今，沈姓船長被高等法院高雄分院依過失致死罪，宣告緩刑定讞，但楊姓教練不滿被判刑9月上訴，最高法院認為楊賠償金額比沈多，並已向家屬道歉，刑度不變，予以緩刑4年落幕。

法界人士表示，最高法院受理上訴案件，若認為有疑慮，絕大多數撤銷發回，逕行改判的情形，相當罕見。

據了解，2019年10月2日，黃姓男子與中國籍邱姓男子，到墾丁參加潛水活動，由公司負責人兼潛水教練楊男負責帶隊，並搭乘沈男駕駛遊艇，前往貓鼻頭海域。

楊等3人下水後，疑因遭遇強勁海流被沖散，只有楊男被救起，黃、邱至今下落不明。案發後，家屬曾分別懸賞50萬元尋人，迄今6年多仍音訊全無，檢方認定兩人已死亡，並依過失致死罪起訴楊和沈。

屏東地院判處沈、楊分別1年8月和9月徒刑，2人不服上訴，高雄高分院審酌沈賠償，刑度不變，但緩刑4年，並因他未上訴定讞﹔楊雖和解，卻因未認錯，仍處9月徒刑，他不服再上訴。最高法院調查，楊賠償金額比沈多，如今已向被害人家屬書寫道歉書，因此予以緩刑4年，以勵自新。

