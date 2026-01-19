為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    墾丁2潛水客失蹤6年 最高院罕見改判教練緩刑原因曝光

    2026/01/19 21:30 記者鮑建信／高雄報導
    楊姓潛水教練涉嫌過失致死罪，不滿被高雄高分院判囚，上訴後獲判緩刑。（記者鮑建信攝）

    楊姓潛水教練涉嫌過失致死罪，不滿被高雄高分院判囚，上訴後獲判緩刑。（記者鮑建信攝）

    屏東墾丁海域6年前發生2名潛水客失蹤至今，沈姓船長被高等法院高雄分院依過失致死罪，宣告緩刑定讞，但楊姓教練不滿被判刑9月上訴，最高法院認為楊賠償金額比沈多，並已向家屬道歉，刑度不變，予以緩刑4年落幕。

    法界人士表示，最高法院受理上訴案件，若認為有疑慮，絕大多數撤銷發回，逕行改判的情形，相當罕見。

    據了解，2019年10月2日，黃姓男子與中國籍邱姓男子，到墾丁參加潛水活動，由公司負責人兼潛水教練楊男負責帶隊，並搭乘沈男駕駛遊艇，前往貓鼻頭海域。

    楊等3人下水後，疑因遭遇強勁海流被沖散，只有楊男被救起，黃、邱至今下落不明。案發後，家屬曾分別懸賞50萬元尋人，迄今6年多仍音訊全無，檢方認定兩人已死亡，並依過失致死罪起訴楊和沈。

    屏東地院判處沈、楊分別1年8月和9月徒刑，2人不服上訴，高雄高分院審酌沈賠償，刑度不變，但緩刑4年，並因他未上訴定讞﹔楊雖和解，卻因未認錯，仍處9月徒刑，他不服再上訴。最高法院調查，楊賠償金額比沈多，如今已向被害人家屬書寫道歉書，因此予以緩刑4年，以勵自新。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播