    台男落難客死異鄉 駐菲代表處與台僑陪走最後一程

    2026/01/19 20:33 中央社
    一名台灣林姓男子因病客死菲律賓，一度無法安葬，在駐菲代表處與台僑社會伸援下，19日得以火化，走完人生最後一程。圖為代表處人員（左）陪同林男家屬到火葬場辦理火化手續。（中央社）

    一名台灣林姓男子因病客死菲律賓，一度無法安葬，在駐菲代表處與台僑社會伸援下，19日得以火化，走完人生最後一程。圖為代表處人員（左）陪同林男家屬到火葬場辦理火化手續。（中央社）

    一名台灣林姓男子因病客死異鄉，駐菲代表處與台僑社會即時伸出援手，讓他能順利走完人生最後一程。

    1974年出生的林男，因罹患腎細胞癌併發肺炎，4日於馬尼拉以南約40公里的比南市（Biñan）一家醫院病逝。由於林男多年與台灣家人失聯，在菲家人又無力負擔相關費用，遺體一度滯留殯儀館，無法安葬。

    駐菲代表處基於協助落難國人的立場出面協調，醫院與殯儀館同意大幅調降醫藥費與喪葬費，讓林男得以入土為安。代表處人員隨後將募款訊息貼至相關群組，2名駐菲代表處人員率先解囊，設在蘇比克灣（Subic Bay）的台資企業台美德醫療科技公司接續響應，所需款項在短短30分鐘內全數募足。

    台美德醫療科技副總經理李榮貴接受中央社電訪時說，公司平時即定期資助菲律賓的孤兒院與弱勢團體，「事情拖一天，費用就多一天，既然決定要幫忙，就一次把善款補齊。」

    李榮貴補充，大家在海外打拚已經很辛苦，同胞遇到困難，有能力幫就去幫，看到事情能圓滿落幕，心情也很寬慰。

    善款到位後，駐菲代表處即派員監辦醫藥費繳納、死亡證明文件及後續喪葬事宜，並於今天下午派員向林男的遺孀與子女表達深切哀悼，陪同完成火化儀式。

    菲籍遺孀接受中央社訪問時表示，她於2016年在台灣認識林男，兩人於2019年一同返回菲律賓生活，期間兩度嘗試經營餐廳，卻先後因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及其他因素倒閉，家境陷入困頓，有時需仰賴在台友人接濟度日。

    她哽咽感謝駐菲代表處及台商朋友在最艱難的時刻伸出援手，讓丈夫得以安息，「我會帶著3名孩子，堅強活下去。」

    一名捐款協助的代表處人員告訴中央社，正因這份同鄉情誼，落難台人才能體面地走完生命最後一程，「台灣最美的是人心」。

