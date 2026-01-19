房仲員連環CALL屋主 警依「藉端滋擾」移送 法官裁定不罰

台北地方法院。（資料照）

台北市邱姓男子委託某房仲公司賣屋，卻有另一家連鎖房仲2名仲介員，透過不明管道得知此訊息，頻頻打電話、傳訊息聯繫邱男，邱男報警，警方將房仲店長與2名房仲員依違反社會秩序維護法「藉端滋擾」移送法辦。台北地院簡易庭法官認為，立法院雖曾討論修法增訂「電信服務騷擾行為」罰則但未通過，且房仲行為未達滋擾程度，開罰無據，裁定不罰。可抗告。

北市警中正一分局移送指出，蔡姓、吳姓仲介人員，去年11月得知邱姓男子委託某房仲公司出售房屋，於11月14日至12月4日間多次打電話、傳訊息給邱，邱男明確告知勿再打來，並要求黃姓店長回電致歉，但未獲回應，因此報警；警方認為2名仲介與店長涉犯社維法藉端滋擾行為，移送法院裁處。

北院法官認為，「藉端滋擾」須有滋擾本意，藉由特定事端擴大發揮，且踰越一般大眾所容許的合理範圍，達妨礙公共秩序、社會安寧的程度。

裁定指出，第5屆立法院第3會期曾有立委提案於社維法增訂處罰「電話騷擾行為」，欲處罰「使用電信服務惡意騷擾、威脅或造成不便者」的行為，以維護社會安寧秩序，但並未通過；現行社維法並未處罰電信騷擾，房仲員的行為也未達滋擾程度，因此裁定不罰。

