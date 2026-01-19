為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    房仲員連環CALL屋主 警依「藉端滋擾」移送 法官裁定不罰

    2026/01/19 18:41 記者張文川／台北報導
    台北地方法院。（資料照）

    台北地方法院。（資料照）

    台北市邱姓男子委託某房仲公司賣屋，卻有另一家連鎖房仲2名仲介員，透過不明管道得知此訊息，頻頻打電話、傳訊息聯繫邱男，邱男報警，警方將房仲店長與2名房仲員依違反社會秩序維護法「藉端滋擾」移送法辦。台北地院簡易庭法官認為，立法院雖曾討論修法增訂「電信服務騷擾行為」罰則但未通過，且房仲行為未達滋擾程度，開罰無據，裁定不罰。可抗告。

    北市警中正一分局移送指出，蔡姓、吳姓仲介人員，去年11月得知邱姓男子委託某房仲公司出售房屋，於11月14日至12月4日間多次打電話、傳訊息給邱，邱男明確告知勿再打來，並要求黃姓店長回電致歉，但未獲回應，因此報警；警方認為2名仲介與店長涉犯社維法藉端滋擾行為，移送法院裁處。

    北院法官認為，「藉端滋擾」須有滋擾本意，藉由特定事端擴大發揮，且踰越一般大眾所容許的合理範圍，達妨礙公共秩序、社會安寧的程度。

    裁定指出，第5屆立法院第3會期曾有立委提案於社維法增訂處罰「電話騷擾行為」，欲處罰「使用電信服務惡意騷擾、威脅或造成不便者」的行為，以維護社會安寧秩序，但並未通過；現行社維法並未處罰電信騷擾，房仲員的行為也未達滋擾程度，因此裁定不罰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播