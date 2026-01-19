偷吃人妻怕丟飯碗「倉促」簽賠110萬 法官幫他打對折

人妻與技師發生不倫戀，老公發現鐵證，直闖技師工廠，逼簽賠110萬元，法院判只要賠50萬。（示意圖）

彰化1名已婚在工廠上班的男技師與人妻偷情2年，東窗事發後，人妻老公發現偷情鐵證，直闖技師上班的工廠，拿出自製和解書要求簽下110萬元精神慰撫金，否則公開曝光讓他身敗名裂；技師事後喊冤「被脅迫」，上法院要求撤銷或減額。彰化地方法院審理後認定偷情屬實，但和解過程不公，判賠款砍半只剩50萬元。全案還可上訴。

技師與人妻這段不倫戀已有2年，2人頻頻出入摩鐵開房，甜蜜對話意外被人妻老公發現，他為挽回婚姻，直接殺到技師上班的工廠，拿出預擬的和解書逼簽，威脅不簽就提告並大肆宣揚。當時正值上班時間，現場還有同事和客戶，技師擔心醜聞曝光導致失業，在極大壓力下，短短時間內就簽下同意支付110萬元慰撫金的條款。

技師事後越想越不對，認為對方不給喘息時間考慮，金額還遠高於類似案件判例，簡直是「暴利脅迫」，他一狀告上法院，要求撤銷和解或至少減到20萬元；他強調，自己是受害者，被逼到絕境才簽字。

人夫氣憤反擊，他透露，發現妻子與技師的親密訊息和開房證據後，極度崩潰，才自擬和解書，原訂120萬元，當場還讓技師議價，最後雙方各退一步敲定110萬元。

人夫強調，當時是午休時間，現場沒人圍觀，絕非單方面脅迫，他進一步亮出技師簽約當晚還主動傳LINE說「同意和解、不想打官司」，如今反悔根本是想賴帳。人夫主張，這金額是權衡婚姻修復、名譽保護和法律風險後的合理結果，絕對合情合理。

審理此案的法官表示，技師與人妻的婚外情鐵證如山，技師確實侵害人夫的配偶權，但法官也點出，人夫未事先約定就突襲職場，讓技師在「急迫、輕率」情境下簽字，擔心同事知曉丟工作，沒時間冷靜思考或求助律師，這過程明顯不公。

法院比對妨害家庭案的慰撫金行情，110萬元明顯偏高，綜合考量技師年薪、加害程度、人夫精神痛苦，以及雙方學歷、職業和經濟狀況，法官裁定將金額大砍至50萬元，其餘請求駁回。

