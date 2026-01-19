為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    300萬投資糾紛惹殺機！北市男持斧砍傷合夥人 收押禁見

    2026/01/19 17:55 記者張文川／台北報導
    盧男懷疑林姓友人私吞300萬元投資資金，持斧頭將其砍傷，隨後遭到警方逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市大安區17日晚間驚傳斧頭砍人事件，盧姓男子因不滿林姓友人交代不清300萬元投資款去向，懷疑遭林男私吞，17日晚間相約談判時爆發衝突，盧男竟持斧頭砍傷林男，林男送醫救治後無生命危險，警方隨後在附近逮捕盧男，依殺人未遂罪嫌移送；台北地檢署複訊後認為有共犯未到案，有逃亡、勾串之虞，向法院聲押，台北地院今開庭裁定羈押禁見。

    檢警調查，盧男與林男皆為30歲，結識5年，盧男去年拿300萬元給林男作為投資，但之後盧男向林男追討獲利時，林男僅稱「賠光了」，但對於怎麼賠的、剩多少錢始終含糊帶過，300萬下落不明，雙方多次談判都沒有結果，盧男懷疑林男詐騙錢財，將錢私吞。

    盧男17日晚間9時許找一名尚未到案的友人相陪，與林男相約在台北市仁愛路3段林住處附近談判，雙方一言不和，盧男憤而從車內拿出斧頭追砍林男，一路追殺約100公尺至濟南路三段，林男逃跑期間不慎跌倒，遭盧男壓在身上揮砍，民眾見狀紛紛報案。

    警方接獲報案趕抵現場，發現林男雙腿、手部有3處刀傷，通報救護車前來將林送醫救治，林男意識清楚，沒有生命危險，但仍須開刀治療。

    警方調閱監視影像擴大追查，15分鐘後在離案發地距離200公尺處攔捷盧男駕駛的租賃車，壓制逮捕並查扣斧頭等作案工具，持續追查另名共犯行蹤。

    警詢後，將盧嫌依殺人未遂罪嫌移送北檢偵辦，檢察官複訊後認為林男有逃亡、勾串證人之虞，聲請羈押禁見；北院法官今開庭後裁准羈押並禁止接見通信2個月。

