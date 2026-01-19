與人夫喝到醉茫遭硬上醒來驗出下體有男子DNA 受害女崩潰不忍了

李姓人夫與女性友人小芳相約喝酒聊天，小芳喝到醉茫斷片、慘遭男方暴力性侵，小芳下體驗出與李男型別相符的DNA檢體，台南地院依強制性交罪判李男五年徒刑。（資料照示意圖）

台南1名已婚的李姓男子與女性友人小芳（化名）相約喝酒聊天，沒想到李男見小芳喝醉後、一時獸性大發，強行扯爛對方的褲子「硬上」性侵。事後小芳醒來驚覺自己內褲不翼而飛，懷疑遭到侵害、到醫院採檢，果真驗出自己的下體有李男的DNA，傷心的控告李男。一審依強制性交罪判李男5年徒刑。

判決指出，2022年12月3日晚間9點許，小芳邀請李男到她的台南永康區住處喝酒聊天，兩人喝到酒酣耳熱之際，李男想要對方提供「性服務」，被小芳拒絕，他惱羞成怒、扯頭髮、拖拉著女方身體施暴，女方因不勝酒力，被扯破衣褲性侵得逞。

隔天小芳醒來發現自己的褲子被脫到剩一半、內褲也消失不見，懷疑自己在喝醉斷片時遭到男方性侵，她驚嚇得連絡友人出面相助，並到醫院驗傷採集檢體化驗，果真在她的下體處驗出與李男型別相符的DNA。

法院開庭時，李男辯稱沒跟女方發生性行為，更沒有施暴與逼迫，至於小芳身上的傷勢是她自己斷片後「自殘」所致。小芳則證稱當時她極力掙扎，卻被李男從樓梯一路往上拖行到房間，長褲還遭暴力扯破。

由於兩人說詞迥異，法官當庭勘驗扣案長褲，發現小芳的褲頭呈現橫向V字型脫線，顯見遭外力急促且猛烈拉扯，造成破損；此外，化驗報告顯示女方私處採檢出與李男相符的DNA檢體，因此依強制性交罪判李男5年有期徒刑；該案還可上訴。

