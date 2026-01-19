宜蘭山老鼠假種西瓜掩埋紅檜 檢查扣逾500萬元貴重木起訴18人

宜蘭山老鼠假種西瓜掩埋紅檜 ，檢方查扣逾500萬元貴重木起訴18人。（圖由宜蘭地檢署提供）

宜蘭縣蘭陽溪溪床傳出山老鼠集團取得使用許可，以種西瓜當幌子，實際上僱工把漂流到溪床紅檜等貴重漂流木掩埋地下，再伺機取走變賣。宜蘭地檢署查獲18名嫌犯到案，查扣貴重林木143支，總重約17噸，市價逾500萬元，依侵占漂流物等罪嫌偵結起訴。

宜蘭地檢署今天（19日）指出，2024年8月颱風季過後，林業及自然保育署宜蘭分署發現大同鄉省道台7甲沿線蘭陽溪河川地，有多起侵占貴重森林主產物，察覺承租河床農業使用者，把貴重林木埋藏於河床，宜蘭分署人員到場勘查時遭到阻撓，向宜蘭地檢署求助，檢察官林永負責指揮偵辦。

請繼續往下閱讀...

檢警專案小組循線查出，山老鼠集團成員劉姓與謝男子假借他人名義，向水利署第一河川分署申請取得河川土地使用許可，名義上從事西瓜等農作種植，實際上卻僱用石姓男子操作怪手，將漂流該處紅檜等貴重林木掩埋於西瓜田內，伺機取走變賣。

檢方偵辦期間，劉、謝2人懷疑石男擅自取走其先前掩埋的紅檜，謝男便聯繫林姓男子等6人，將石男押到宜蘭市某處，以私行拘禁、毆打方式索討36萬元，經石男求饒同意賠償17萬6000元始獲釋放，石男事後向刑事局報案，檢察官研判此案背後恐涉集團性竊伐及收贓行為，啟動大規模偵辦工作。

檢方陸續將劉姓、謝姓主嫌及同夥查緝到案，偵破長期盤踞蘭陽溪流域的山老鼠集團，瓦解竊取國有貴重林木犯罪網絡，全案在本月16日偵結，依侵占漂流物、私行拘禁、恐嚇取財、搬運贓物、加重竊取貴重森林主產物等罪嫌起訴，查扣的貴重林木由林保署宜蘭分署取回。

檢警到案發現場查扣貴重木。（圖由宜蘭地檢署提供）

林保署宜蘭分署人員到大同鄉蘭陽溪床勘查貴重木被偷埋情形。（圖由宜蘭地檢署提供）

檢警從嫌犯的倉庫內查獲大批貴重林木。（圖由宜蘭地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法