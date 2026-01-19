台中女導遊迷戀「港仔男神」 戶頭剩80萬差點被領光光

王姓女導遊（右）欲臨櫃解除50萬元定存，發現帳戶內30萬元已遭盜領一空。（讀者提供）

台中南屯區57歲女導遊迷戀網路「港仔男神」，雙方互稱「老公、老婆」，網公稱要報好康要求繳交新臺幣100萬元「保證金」，因王女未設外幣帳戶，詐團介紹線上「專員」協助處理，王女提供提款卡密碼，未料，數日後要匯款「保證金」50萬元，竟發現帳戶內30萬元已遭盜領一空，王女心碎稱「再也不交網公了」。

台中市第四警分局說，大墩派出所接獲新光銀行行員通報，王姓女導遊欲臨櫃解除50萬元定存，因未設外幣帳戶，無法領取外幣投資款項，由於對匯款用途說詞反覆、前後矛盾，引起行員高度警覺，擔心可能遭受詐騙，12日報警求助避免存款被領空。

警方趕到銀行後，王女說常接觸外籍遊客，1月在網路結識香港男神，雙方日夜傳訊感情迅速升溫，以「老公」、「老婆」互稱，「港仔男神」聲稱匯進一筆港幣作為「確立戀愛關係心意」，王女心動，對方又介紹線上「專員」，先要求辦理外幣帳戶須進行資產審核，接著又稱需「清查帳戶額度」，要求提供提款卡及密碼協助作業。

詐騙過程中，「專員」進一步誆稱王女通過審核，只要再繳交新臺幣100萬元「保證金」，即可順利開戶並領取港幣，王女深陷情網，趕往新光銀行要解除定存，幸好行員機警報警，員警臨櫃檢視王女手機對話紀錄，確認為典型「假交友結合假專員」詐騙手法。

員警提供詐騙案例分析，王女驚覺不對，進一步查詢帳戶餘額時，更赫然發現先前交出提款卡後，帳戶30萬元已遭盜領一空，當場臉色大變，幡然醒悟取消匯款，成功攔阻老本50萬元再匯給詐騙集團。

王女被「港仔男神」騙得團團轉。（讀者提供）

