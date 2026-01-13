限高4米！楊梅貨櫃車疑未注意高度 猛撞鐵道涵洞翻車了

桃園楊梅貨櫃車疑未注意高度，猛撞鐵道涵洞翻車了。（記者李容萍翻攝）

桃園市楊梅區楊新路一段、新梅一街路口限高4米的鐵道陸橋下，今（13）日下午3點8分許發生貨櫃車翻覆意外，一名44歲林姓男子駕駛貨櫃曳引車行經該處涵洞時，疑因未注意限高高度，貨櫃車頭直接撞擊涵洞上緣，強大衝擊力導致整部車輛當場翻覆橫躺路中，現場回堵約600公尺，所幸駕駛並未受傷。

楊梅警分局說明，警方獲報趕抵現場發現，林男駕駛的貨櫃車側翻於車道上，造成路段交通受阻。經初步了解，林男駕車行經事故地點，疑似誤判貨櫃高度與涵洞限高，導致車輛在通過時撞擊涵洞翻覆。

警方到場對林男進行檢測，其酒測值為0，並連絡大型拖吊車前往拖離側翻的貨櫃車，事故現場還在排除中，確切肇事原因仍待進一步釐清。同時呼籲用路人行經涵洞等限高路段，應注意自身車輛的高度，以免導致事故發生。

