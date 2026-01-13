找到長照輔具核銷漏洞 南市社會局承辦員吞5千多萬補助款貪汙罪起訴

陳女涉勾結羅男、黃女鑽系統漏洞，詐領長照補助5407萬，台南地檢署依貪汙罪起訴。（記者王捷攝）

台南市政府社會局陳姓約用人員利用身障輔具的補助漏洞，勾結羅姓、黃姓醫材業者涉詐領長照補助5407多萬，檢方查出陳女分得4953多萬元，台南地檢署今天偵結，以貪污罪起訴3人。

台南地檢署指出，陳女任職社會局長照管理中心，承辦輔具購置及居家無障礙改善業務，她發現衛福部照顧服務管理資訊平台與市府會計資訊管理系統對不起來，申報資料無法勾稽比對，也沒有際查核機制，因此利用這個鑽漏洞詐財。

陳女自2020年8月起至去年5月止先把其他人申報過的清冊電子檔下載，用公務電腦把裡面的欄位資料改掉，再傳給羅男、黃女等業者，業者照著改過的內容做出不實的項目清冊、發票、收據等憑證蓋章回傳給陳女，然後陳女再拿這些假資料去跑核銷流程，讓社會局把補助款撥出去，再與業者分贓。

全案由台南地檢署派駐廉政署南部地區調查組檢察官指揮偵辦，查扣陳女現金110萬元及台幣、外幣金融帳戶存款2924萬117元，先把3034萬117元依法發還台南市政府，另經法院裁定扣押陳男價值1131萬元的房屋及土地、保單和股票等，將由法院認定價值與沒收。

檢方指出，3人利用公務機會詐領身心失能或障礙者長照款項，歷時長久且金額龐大，影響公眾與弱勢利益，犯罪情節重大，量刑意見提到，陳女與黃女犯後自白，羅男僅坦承部分犯行，陳女並繳交或經查扣部分犯罪所得，請台南地方法院酌量處以適當刑度，以示警惕。

