    社會

    7旬婦陷網戀 捧45萬超商買點數救敘利亞「戰地情人」

    2026/01/13 14:59 記者王捷／台南報導
    70歲李姓婦網戀敘利亞男軍官，為協助愛人逃離戰火，李婦捧著45萬元現金到超商點數卡，店員報警攔阻。（民眾提供）

    70歲李姓婦網戀敘利亞男軍官，為協助愛人逃離戰火，李婦捧著45萬元現金到超商點數卡，店員報警攔阻。（民眾提供）

    李姓婦人70多歲了，仍不放棄追求愛情，自稱遇上敘利亞軍官陷網戀，昨天晚上捧著45萬現金到統一超商要買點數卡，想救愛人逃離敘利亞戰火，店員通報後由南市警五分局到場勸阻，及時攔下45萬元。

    美國近期在敘利亞對「伊斯蘭國」（IS）發動大規模空襲，出動戰機和無人機向約36個目標投擲90多枚炸彈和飛彈，目標包括基礎設施、走私路線和武器庫，這個訊息卻被詐騙集團利用，偽裝成敘利亞帥軍官，李婦一下子暈船，不知道自己上當。

    警方指出，昨接獲超商通報，李婦拿著45萬準備購買大量點數卡，疑似遭詐。和緯派出所巡佐許仲和到場了解後，先請店員暫緩結帳，並向婦人確認對方身分、聯繫方式與付款目的，避免款項立即流入不明管道。

    原來李婦在網路結識自稱敘利亞軍官的男子，雙方以夫妻相稱，對方隨後表示要逃離戰火與李婦恩愛下半輩子，豈料入境台灣時，遭司法單位扣押，需繳1萬5000美元才能獲釋，求李婦買點數卡救援。

    員警向婦人說明，這屬於假交友愛情詐騙，常以急難、扣押、手術等情境催促被害人付款，並要求不要告知家人或以不同帳號聯繫。婦人聽完後打消購買念頭，未交付點數卡序號，成功避免損失。警方呼籲，遇到類似狀況，可先撥打165反詐騙專線或向就近派出所查證，也可請家人陪同到場共同確認，降低受騙風險。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

