    社會

    信了網路「女理專」保證獲利 台中男想投資險清空503萬

    2026/01/13 10:02 記者許國楨／台中報導
    張男遇假投資臨櫃準備提領503萬元。（民眾提供）

    張男遇假投資臨櫃準備提領503萬元。（民眾提供）

    網路「女理專」一句「投資保證獲利」，差點讓畢生積蓄瞬間蒸發；台中市一名男子誤信網友介紹的黃金、股票投資計畫，上週五依指示準備提領鉅款，所幸在關鍵時刻，銀行端與警方及時介入，成功守住他的503萬元。

    第六分局市政派出所當天接獲轄內銀行通報，一名張姓男子到櫃檯表示要提領高達503萬元現金，用途卻說得含糊，過程中神情緊張、頻頻查看手機，行員察覺有異，懷疑是典型詐騙情境，立刻通報警方到場協助。

    經了解，張男是在網路上認識一名自稱「理財專員」的女子，雙方透過通訊軟體頻繁聯繫。對方先以聊天搏感情，再逐步引導投資話題，聲稱掌握「黃金波段」、「內線股票」，只要跟著操作就能穩賺不賠，並要求張男先匯款繳交所謂的「保證金」。

    張男起初半信半疑，但在對方不斷洗腦、展示假對帳單與獲利截圖後，逐漸卸下心防，依指示前往銀行準備一口氣提領503萬元現金交付，警方當場檢視其手機對話紀錄，發現對方說詞漏洞百出，投資平台也查無合法登記，立即告知這正是常見的「假投資詐騙」手法。

    員警耐心說明近年詐騙集團慣用話術，提醒正規投資不會要求私下交付現金或保證金，張男聽完後才驚覺自己一步步落入陷阱，當場取消提款，頻頻向警方與行員道謝；第六分局呼籲，投資務必循合法管道，凡「高獲利、零風險」、「先繳錢再操作」都極可能是詐騙，只要對方一開口談錢，務必提高警覺，多查證、多詢問。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    幸行員與警方及時勸阻，保住張男辛苦積蓄。（民眾提供）

    幸行員與警方及時勸阻，保住張男辛苦積蓄。（民眾提供）

