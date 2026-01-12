為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    持造假文件混入焚化廠 北市3家垃圾清運業者送司法偵辦

    2026/01/12 11:57 記者蔡愷恆／台北報導
    北市環保局垃圾焚化廠執行落地檢查。（台北市環保局提供）

    台北市環保局今（12日）表示，為杜絕清運業者違規行為、賺取不法價差，甚至影響焚化廠正常營運，環保局於114年7月起擴大查核清除機構進廠申報資料及核對車輛GPS軌跡，並加強控管進廠及落地檢查，查獲3家垃圾清運業者（恩碩環保科技有限公司、鋐源環保有限公司以及譽臨環保有限公司），以轉運、夾帶方式，持造假廢棄物隨車證明文件，將未經許可的垃圾運入北市焚化廠處理，環保局除已廢止進廠許可外，另就其申報不實、偽造文書部分，均依廢棄物清理法第48條移送司法偵辦。

    環保局強調，廢棄物清理法第48條已明定，「依本法規定有申報義務，明知為不實之事項而申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1000萬元以下罰金。」，清除機構受託清運廢棄物，依法均有申報責任與義務，如持造假廢棄物隨車證明文件、申報不實，欲將未經許可代處理之廢棄物運入焚化廠處理，環保局除即予停止進廠許可及移送法辦外，情節重大者將廢止其廢棄物清除許可證，決不寬貸。

    環保局表示，全國代清業者（廢棄物清除機構）車輛皆已全面裝置GPS即時追蹤系統，部分業者嘗試以夾帶、轉運方式躲避GPS軌跡追蹤，但稽查人員透過科技執法、蹲點蒐證及產源勾稽等方式，確認違規行為並運用焚化廠落地檢查，使清運業者的不法行徑無所遁形。

    台北市環保局追蹤GPS車輛軌跡。示意圖非違規車輛軌跡。（台北市環保局提供）

