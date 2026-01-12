為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中北勢東路商圈紅線爭議 民眾質疑「陷阱」害被開單

    2026/01/12 09:39 記者歐素美／台中報導
    沙鹿區北勢東路車輛停放區劃設紅線引發爭議，建設局表示，因該處位置設有地下式消防栓。（記者歐素美攝）

    台中市沙鹿區靜宜商圈北勢東路日前完成人行道與車輛停放區整體規劃，但有民眾發現，在北勢東路515號及556-558號兩個地點的車輛停放區，卻突然劃設《禁止臨時停車》紅線，且未見明顯告示，僅地面有小字提醒，致常有民眾不慎違規被開單，形同「陷阱」。

    民眾反映該路段確實因行車安全、視距或其他公共因素需禁止停車，是否應有一致性規劃，而非僅在單兩個點位例外，否則在「大多數可停、少數突禁」的情況下，容易造成駕駛判斷混亂，也增加交通執法爭議。

    台中市建設局表示，為建置友善人行環境，人行道設置及改善皆以國土署規範為依據，相關標線均經交通專業委員及交通局審查，沙鹿區北勢東路2處車輛停放區劃設紅線一事，主因該處位置設有地下式消防栓，依道路交通安全規則第111條第一項第二目規定「交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內、消防栓、消防車出入口五公尺內不得臨時停車」，為避免影響消防救災，依規劃設紅線以提醒用路人。

