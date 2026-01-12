為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    米其林三星日本壽司店進駐高雄免費試菜？飯店回應了

    2026/01/12 08:46 記者葛祐豪／高雄報導
    米其林三星日本壽司店進駐高雄免費試菜？警方研判為詐騙訊息。（記者葛祐豪翻攝）

    米其林三星日本壽司店進駐高雄免費試菜？警方研判為詐騙訊息。（記者葛祐豪翻攝）

    米其林三星的日本頂級壽司店「鮨 さいとう」，傳出將來台開設首間店鋪，並在高雄日航酒店舉辦免費試菜活動？網路平台昨（11日）出現此訊息，並附上報名連結；對此，日航酒店澄清該內容並非由飯店舉辦，也未曾提供場地，請民眾小心網路資訊；警方研判為詐騙招數，想騙取個資。

    「鮨さいとう 」（Sushi Saito）是日本東京頂級壽司名店，由主廚齋藤孝司主理，以極致穩定、細膩美味的握壽司聞名，曾蟬聯米其林三星及Tabelog壽司項目全日本第一，最大特色是隱蔽難訂、極少座位、注重傳統技法與當季食材，目前東京本店已不再接受新客預約，被喻為「最難訂的米其林三星」。

    網路平台「脆」昨有人發文，指日本頂級壽司名店「鮨 さいとう」預計於7月正式進駐台灣，首間店鋪落腳南部。為深入了解台灣日式壽司市場，並蒐集實際用餐回饋，特別於正式開幕前舉辦試營運試菜體驗活動，誠摯邀請對日式料理有高度興趣的饕客參與。

    該文指出，試菜體驗期間3月24日至3月28日共五日，用餐地點是高雄日航酒店，可預約時段有午餐及晚餐，並強調「本次試菜體驗當日餐費全免，歡迎年滿28歲以上人士報名，每人限參與一次，報名限額30人額滿為止，將依報名情況安排」，為取信民眾，還把菜單洋洋灑灑列出來，並附上報名連結，點進去後發現須填寫基本個資。

    對此，記者詢問高雄日航酒店，飯店回覆說:「此活動經與相關單位主管查證後，該內容並非由本酒店舉辦，亦未曾提供場地。相關訊息與本飯店並無任何關聯。酒店活動都會發佈在社群或官方網站，也請大家小心網路上的資訊！」

    警方則研判，飯店已否認有相關試菜活動，這應該是詐騙訊息，目的是在騙取個資，請民眾勿輕信落入陷阱。警方也打趣說「如果真的是米其林三星餐廳要進駐高雄，搶訂都訂不到了，還需要辦免費試菜體驗活動？」

