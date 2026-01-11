為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    招生個資來源說不清 補習班班主任觸犯個資法

    2026/01/11 09:11 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院近日審結，認定翁女觸犯兒童及少年福利與權益保障法、個人資料保護法，判處有期徒刑3月，緩刑2年，並向公庫支付3萬元。（記者吳昇儒攝）

    補習班招生注意！基隆某知名補習班翁姓班主任前年5月找工讀生撥打徐姓學生家中電話，推銷補教課程，卻被質疑個資從何而來？見對方不願提供來源，便對補習班班主任提出告訴。基隆地院近日審結，認定翁女觸犯兒童及少年福利與權益保障法、個人資料保護法，判處有期徒刑3月，緩刑2年，並向公庫支付3萬元。

    檢警調查，翁姓班主任於前年5月13日委請工讀生撥打徐姓同學的市內電話，企圖找他到補習班內補習，卻被質疑個資來源。徐同學要求對方告知如何取得自己家中電話號碼及姓名，但補習班卻不願透露。

    徐同學便對補習班翁姓班主任提出違反個人資料保護法告訴，並言明若要調解，仍需告知個資來源，但翁女仍不願透露。

    法官審理時，翁女承認有請工讀生打電話給徐姓同學招生，但因無法透露個資來源，故無法與對方進行調解；並表示自己有中風的父親及兩名未成年的孩子需要扶養。

    法官認為，案發當時徐姓告訴人並未成年，翁女的行為已觸犯兒童及少年福利與權益保障法，應加重其刑；考量翁女並無前科、且需要扶養子女及重病父親，依違反個人資料保護法，判處有期徒刑3月，不得易科罰金，緩刑2年，需於判決確定後隔日起1年內，支付公庫3萬元，全案仍可上訴。

