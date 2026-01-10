為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    違停卸貨害婦人遭輾斃 2貨車司機各判6月

    2026/01/10 19:19 記者王捷／台南報導
    王姓小貨車違規卸貨，林姓婦人繞行遭王姓大貨車輾斃，台南地院以過失致死判2司機6月徒刑。（記者王捷攝）

    王姓小貨車違規卸貨，林姓婦人繞行遭王姓大貨車輾斃，台南地院以過失致死判2司機6月徒刑。（記者王捷攝）

    違規佔用慢車道到賣場卸貨，導致林姓婦人遭大貨車輾爆頭，台南地方法院認定王姓小貨車司機、王姓大貨車司機均有過失，2人各判6月徒刑得易科罰金。

    前年6月間一早，蛋品運送的王姓小貨車司機到台南市西門路一段的生鮮超市「俗俗的賣」送貨，但他未依規停在卸貨區，違規佔用機慢車道卸貨。

    當時林婦騎電動輔助自行車，見前方車道被小貨車阻擋而左偏繞行，另一名王姓大貨車司機，與林婦同方向行駛，他也未注意車前狀況，擦撞駛進快車道的林婦，她人車倒地，頭部遭輾壓、顱骨開放性骨折，最後因顱腦損傷死亡。全案由第六分局偵辦，並由死者丈夫提告。

    2名王姓司機在準備程序中均坦承犯行，合議庭改採簡式審判程序，檢方起訴後，法院也就違停地點並綜合現場各種證據，認定2人構成刑法過失致死。

    量刑部分，法官認為2人未注意遵守道路交通規範，造成死亡結果，家屬天人永隔，情節不應輕忽，但考量2人無前科、犯後認罪，且死者也有未注意兩車並行間隔、左偏行駛的過失。

    因2名被告至今未與家屬就賠償達成共識，未能和解或調解，法院認為若宣告緩刑難以符合一般法律感情，因此沒有判緩刑，判2人各6月徒刑，可以易科罰金。

    由於西門路上車流相當多，而「俗俗的賣」大賣場只有門口一格卸貨停車格，有時還會遭其他車輛違停，實際上送貨司機根本不可能繞行、等待卸貨停車格空出，最後也違停卸貨，不只大賣場有這個狀況，附近的便利商店、商家都未妥善規劃卸貨空間。

