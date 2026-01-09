為了20萬手持五星旗拍投敵影片 海軍中士國安法起訴

橋頭地檢署偵辦陳姓海陸中士為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片，今天依涉犯國家安全法等案偵結起訴。（資料照）

橋頭地檢署偵辦陳姓海陸中士為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片，今天依涉犯國家安全法等案偵結起訴。

檢方調查，陳男自2017年底起任職於海軍陸戰隊某單位，擔任中士，自去年1月起因有資金需求，於網路上結識暱稱「吉祥」之中國人士，去年2月至3月間，在其位於高雄市楠梓區之住處，依指示，手持五星旗拍攝影片，內容為承認臺灣屬中國大陸、表達

效忠中國大陸等語，拍攝完成後即將該影片傳送予暱稱「吉祥」之人。取得匯款20萬元。

另於去年5、6月間查知編裝武器、AAV 型兩棲突擊車之性能、諸元、保養紀錄簿及每日保養紀錄表等文書、電磁紀錄，並以手機拍攝成數位照片傳與吉祥。

陳宥於去年7月15日將總統前往左營營區視察之消息，以通訊軟體LINE傳送予暱稱「吉祥」，獲1萬元報酬。

去年7月21日16時許，陳男再將漢光調研演習內容、無人機回報格式等文書、電磁紀錄提供予吉祥惟尚未取得對價。

核被告陳男犯貪污治罪條例違背職務之行為期約收受賄賂、國家安全法為大陸地區洩漏、交付公務上應秘密文件嚴重危害國家安全與軍隊紀律，建請法院從重量刑。

經檢方積極溯源追查，已另執行搜索並拘提多名現、退役軍人到案，並經橋頭地方法院裁准多名軍人羈押。

