為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    74歲翁強抱鄰婦「檢查乳癌」 兒透過遠端監控目睹老母受辱

    2026/01/08 10:34 記者黃佳琳／高雄報導
    74歲洪姓老翁對鄰婦伸出狼爪，辯稱是要替她「檢查乳癌」。示意圖。（資料照）

    74歲洪姓老翁對鄰婦伸出狼爪，辯稱是要替她「檢查乳癌」。示意圖。（資料照）

    74歲洪姓老翁對鄰居老婦起色心，趁老婦獨處在家時，竟跑去她家問「要不要當我女朋友」，再向老婦伸出狼爪，老婦的兒子剛好透過遠端監視系統目睹老母受辱的一幕，氣得報警處理，洪翁落網後辯稱是要幫老婦「檢查乳癌」，被法官依強制猥褻罪判刑1年。

    判決指出，去年7月9日下午2點多，家住鳳山的洪姓老翁，跑到鄰居老婦家敲門，老婦開門讓洪翁入屋，洪男和老婦聊了幾句後，開口問她：「你要讓我交（女友）嗎？」隨即伸出狼爪在老婦身上遊移。

    老婦反抗推開洪翁後，洪翁仍不死心，竟脫下褲子露出鳥鳥，再拉著老婦的手去摸鳥鳥，老婦極力反抗，洪翁見老婦抵死不從只好放棄；洪翁本以為自己欺負老婦的事神不知鬼不覺，沒想到老婦因患有失智症，兒子在家裡裝監視器可隨時照看老母，老婦受辱時，兒子剛好透過遠端監控目睹受辱的一幕，氣得報警處理。

    高雄地方法院審理時，洪翁否認欺凌老婦，辯稱是在幫她「檢查乳癌」，還說自己年事已高，不可能做出這種事，但惡行惡狀被監視畫面打臉後，才改口坦承犯行，願意賠錢換取和解，但老婦堅持告到底拒絕和解，法官依強制猥褻罪判洪翁徒刑1年，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播