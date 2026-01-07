為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    旅遊群組詐團潛伏 警逮車手、收水手阻330萬元

    2026/01/07 14:20 記者徐聖倫／新北報導
    警方攔阻330萬元現金。（記者徐聖倫翻攝）

    60歲吳姓男加入旅遊經驗分享的LINE群組，其中一名成員多有分享投資經驗，於是與他攀談，沒想到對方竟是詐騙集團。吳男去年被詐團請至台北市假幣商辦公室，經過一通話術洗腦，吳男於去年底被騙走450萬元，警方主動掌握相關情資，昨晚間前往該辦公室，順利阻止還要再拿330萬元投資的吳男，並將車手、收水手一併逮捕。

    吳男去年下半年加入這個旅遊LINE群組，其中一名成員常常分享虛擬幣投資心得，吳男覺得頗有興趣，於是主動與其攀談。詐團經幾次私訊聊天後見吳男漸漸相信，於是請他到到台北市松江路的假辦公室。吳男見竟然還有實體辦公室，於是深信不疑，上個月中、月底分別拿出200、250萬元投資泰達幣，面交給辦公室的43歲陳姓女負責人。

    殊不知，新北市板橋警分局已掌握這個假幣商辦公室情資多時，昨晚間6時許，警方集結準備搗破該詐團辦公室。豈料，同時吳男又帶著330萬元現款來面交，陳女將錢拿到外頭待命的收水手張姓男子車上，埋伏的員警一擁而上，張男則趕緊驅車落跑。

    幸好當時為下班時間，張男被堵在車陣中，警方強勢破窗將張男拉下車，另一邊同時控制陳女，並成功攔阻吳男的330萬元現金。陳女、張男向警方供稱，他們確實受雇於詐騙集團，但集團相關背景資料他們一概不知。警詢後，依詐欺、洗錢等罪嫌，陳女、張男移送法辦，並將持續追蹤上游。

    警方逮捕張姓車手。（記者徐聖倫翻攝）

