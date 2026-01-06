台中2025十大測速照相桿揭曉 罰款逾6904萬這支奪「測速桿王」

台中市警局交大統計，2025年全市的固定式測速照相桿，由西區忠明南路與忠明南路326巷口的這支奪冠，全年開出9550件。（警方提供）

台中市政府警察局為避免民眾超速，降低事故風險，在全市設置100多支的固定式測速照相桿，根據市警局交通大隊統計，2025年一整年，前10大測速照相桿共取締5萬7539張，若以超速最低1200元罰鍰計算，一整年就至少為市庫進帳超過6904萬元，其中位於西區忠明南路與忠明南路326巷口的這支測速桿奪冠，全年開出9550件，警方提醒民眾為了自己的荷包和安全千萬別超速。

據市警局交大統計，2025年全年測速照相桿取締，「測速照相桿王」由西區忠明南路與忠明南路326巷口這支拿下，共取締9550件；第2名由去年第3名提升一名是東區旱溪西路一段300號，成功國小前的這支，共開出9459件；第3名則是中彰快速道路4.8K這支，共開出6392件。

市警局交大表示，2025年前10大測速照相桿，依取締件數排序如下：

（一）忠明南路與忠明南路326巷口：9550件

（二）旱溪西路一段300號前（成功國小往南）：9459件

（三）中彰快速道路4.8K（南北雙向）：6392件

（四）五權西路二段1001號前（東西雙向）：5151件

（五）向上路三段418號前：4987件

（六）永春南路往888巷口方向：4936件

（七）文心南路近三民西路：4772件

（八）松竹路一段360號前（往環中東路一段方向）：4618件

（九）太原路3段1225號（新平基督長老教會前）：4101件

（十）東山路二段（大坑國小往新社）：3573件

依照《道路交通管理處罰條例》第40條規定，超速駕駛可處1200元至2400元罰鍰，若依最低金額1200元計算，去年前10大測速照相桿，一整年就至少為市庫進帳超過6904萬餘元。

市警局交大表示，固定式測速照相設備舉發件數前十名的設置地點，都是各行政區重要聯絡道路，大多為車道寬敞筆直或下坡路段，民眾易疏忽行車速限超速行駛。

交大強調，設有固定式測速照相設備的24個行政區，去年1-10月交通事故死傷人數較前年同期減少2417人，降幅達3.3%，事故防制良好。而前述24個行政區去年1-10月全般事故主要肇因為「超速行駛」案件較前年同期更大幅減少111件，降幅近5成，顯見測速照相設備設置，能有效減少超速肇事的情形發生。

