機車騎士突衝出害5機車摔成一團 7傷受醫

1名機車騎士從人行道駛出時與直行機車發生碰撞，導致後方4輛機車煞車不及撞成一團。（民眾提供）

高雄市三民區明誠一路今（5）日7點半多上班顛峰時間，發生6輛機車連環撞車禍，肇因為曾女（35歲）騎機車從人行道駛出，卻未禮讓行進中的車輛先行，導致後方5輛機車騎士與乘客慘摔，曾女將被依違規開罰，還要被究責。

三民二分局交通分隊指出，機車騎士曾女路旁人行道駛出，與直行於明誠一路上往西的林姓女騎士（41歲）發生碰撞，後方王姓等4部機車騎士來不及煞停，從後方追撞前方事故車輛，造成現場7人手腳擦挫傷，經送醫救治後無大礙。

警方到場測繪，經實施酒精呼氣測試，現場騎士酒測值為零，初步研判為曾女行車時行駛於人行道上，且未禮讓行進中車輛先行，分別違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第6款及第10款之規定，分別可處600至1800元罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

警方呼籲，民眾行車起駛前應讓行駛中之車輛及行人優先通行，並應遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，注意前方動態、留意週遭車流狀況，確保行車安全。

