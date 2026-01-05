為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    機車騎士突衝出害5機車摔成一團 7傷受醫

    2026/01/05 15:47 記者許麗娟／高雄報導
    1名機車騎士從人行道駛出時與直行機車發生碰撞，導致後方4輛機車煞車不及撞成一團。（民眾提供）

    1名機車騎士從人行道駛出時與直行機車發生碰撞，導致後方4輛機車煞車不及撞成一團。（民眾提供）

    高雄市三民區明誠一路今（5）日7點半多上班顛峰時間，發生6輛機車連環撞車禍，肇因為曾女（35歲）騎機車從人行道駛出，卻未禮讓行進中的車輛先行，導致後方5輛機車騎士與乘客慘摔，曾女將被依違規開罰，還要被究責。

    三民二分局交通分隊指出，機車騎士曾女路旁人行道駛出，與直行於明誠一路上往西的林姓女騎士（41歲）發生碰撞，後方王姓等4部機車騎士來不及煞停，從後方追撞前方事故車輛，造成現場7人手腳擦挫傷，經送醫救治後無大礙。

    警方到場測繪，經實施酒精呼氣測試，現場騎士酒測值為零，初步研判為曾女行車時行駛於人行道上，且未禮讓行進中車輛先行，分別違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第6款及第10款之規定，分別可處600至1800元罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

    警方呼籲，民眾行車起駛前應讓行駛中之車輛及行人優先通行，並應遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，注意前方動態、留意週遭車流狀況，確保行車安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播