年輕男女「共組家庭」販毒、詐欺 雲林檢警瓦解起訴12人

雲林檢署破獲一群年輕男女「共組家庭」涉嫌從事詐欺、販毒等不法行為。（雲林地檢署提供）

雲林檢警查獲一群20多歲年輕人租屋「共組家庭」涉嫌從事販毒、詐欺，經過1年多追查，共計有232名被害人被騙，車手提領金額約1300多萬元，全案今（5）日偵查終結起訴12名犯嫌，其中38歲楊姓主嫌未到案通緝中。

雲林地檢署檢察官廖易翔前年底偵辦一起車手案件，發現有車手集團在雲林斗六市租屋做為據點，指揮雲林縣警察局擴大追查，從1名被害人增加至232名，經過蒐證成功破獲結合詐欺、毒品及槍砲的犯罪集團。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁指出，38歲楊嫌與20歲葉姓女友前年5月在斗六租屋做據點，從事詐欺、販毒等不法行為，集團透過成員23歲蔡男以毒品、債務來誘騙、控制年輕人加入犯罪組織擔任車手。

朱啟仁說，調查發現該集團內部分工明確，楊嫌擔任主導，指揮26歲莊嫌、李嫌、林嫌等3名核心成員，分別測試人頭帳戶提款卡是否可正常使用，再駕車送車手到各金融機構提領款項，再將贓款交付楊嫌及葉女。

檢方調查發現，楊嫌、莊嫌及林嫌與他們的女友都共同住在犯罪據點，該集團從前年8月至9月大約1個月就在雲林提領1350萬元詐騙款項，檢警攻堅在租屋處逮捕葉女等5人，現場查扣現金161萬元、非制式手搶1把及子彈9顆及3級毒品愷他命1000公克。

朱啟仁強調，詐團為吸引年輕人常以輕鬆賺錢、高薪兼職等話術，提醒民眾天下沒有白吃午餐，不要因一時貪念或同儕影響誤觸法網，不只要承擔刑責，還要面臨高額賠償。

檢警在詐團租屋據點裡查獲1公斤毒品及各項犯罪工具。（雲林地檢署提供）

