為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    前女友車貸沒繳影響信用 男子涉縱火未遂起訴

    2026/01/05 15:29 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義地檢署。（資料照）

    嘉義地檢署。（資料照）

    60歲邱姓男子不滿林姓前女友2部車的車貸未繳，導致邱男妹妹的信用受損，去年元月13日，他先傳語音訊息恐嚇「要死大家一起死」，再到林女梅山鄉老家玻璃窗打破、縱火，涉犯恐嚇、放火燒燬現有人使用之建築物未遂等罪嫌，嘉義地檢署今起訴邱男。

    檢警調查，邱男、林女原為交往近30年男女朋友，因林女名下2輛車的貸款未繳遭到拖吊，不願出面處理，導致擔任保人的邱男妹妹信用受損，邱男因此心生憤恨。

    去年元月13日，邱男傳訊息給林女被「已讀不回」，邱男用LINE傳語音訊息恐嚇「要死大家一起死」、「我絕對報復」、「我現在汽油買到你山上了，我要把你山上這邊放火燒掉」、「這支菸抽完我就去點火了」等語，隨後在上午10點許，邱男駕車到林女梅山鄉老家，不見林女在家，持現場角鐵打破3扇玻璃窗，侵入住宅後在床上抽菸，另以打火機點燃床上紙張、紙袋、衛生紙等，導致床墊、床單及棉被起火燃燒，邱男還將起火燃燒影片傳給林女，威脅林女出面，隨後自行滅火，警方獲報到場，依現行犯將邱男逮捕。

    邱男辯稱，他當時躺在床上抽菸「不慎」睡著誤燃紙張，且自行滅火，沒有縱火意圖。

    檢方依據消防局鑑定報告，不排除以人為侵入明火引起，且邱男發現起火後，第一時間非滅火或報警，而是先拍照、傳照片給林女，認為邱男事後滅火致住宅未受嚴重損壞，僅屬未遂，不影響放火罪責成立，依涉及恐嚇、放火燒燬現有人使用的建築物未遂、侵入住宅、毀損等罪嫌起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播