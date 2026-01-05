前女友車貸沒繳影響信用 男子涉縱火未遂起訴

嘉義地檢署。（資料照）

60歲邱姓男子不滿林姓前女友2部車的車貸未繳，導致邱男妹妹的信用受損，去年元月13日，他先傳語音訊息恐嚇「要死大家一起死」，再到林女梅山鄉老家玻璃窗打破、縱火，涉犯恐嚇、放火燒燬現有人使用之建築物未遂等罪嫌，嘉義地檢署今起訴邱男。

檢警調查，邱男、林女原為交往近30年男女朋友，因林女名下2輛車的貸款未繳遭到拖吊，不願出面處理，導致擔任保人的邱男妹妹信用受損，邱男因此心生憤恨。

請繼續往下閱讀...

去年元月13日，邱男傳訊息給林女被「已讀不回」，邱男用LINE傳語音訊息恐嚇「要死大家一起死」、「我絕對報復」、「我現在汽油買到你山上了，我要把你山上這邊放火燒掉」、「這支菸抽完我就去點火了」等語，隨後在上午10點許，邱男駕車到林女梅山鄉老家，不見林女在家，持現場角鐵打破3扇玻璃窗，侵入住宅後在床上抽菸，另以打火機點燃床上紙張、紙袋、衛生紙等，導致床墊、床單及棉被起火燃燒，邱男還將起火燃燒影片傳給林女，威脅林女出面，隨後自行滅火，警方獲報到場，依現行犯將邱男逮捕。

邱男辯稱，他當時躺在床上抽菸「不慎」睡著誤燃紙張，且自行滅火，沒有縱火意圖。

檢方依據消防局鑑定報告，不排除以人為侵入明火引起，且邱男發現起火後，第一時間非滅火或報警，而是先拍照、傳照片給林女，認為邱男事後滅火致住宅未受嚴重損壞，僅屬未遂，不影響放火罪責成立，依涉及恐嚇、放火燒燬現有人使用的建築物未遂、侵入住宅、毀損等罪嫌起訴。

