新的一年先負債？越級騎重機跑北宜公路過財茂彎 自摔撞3車再吞罰單

林男越級駕駛黃牌重機，行經新北市坪林北宜公路財茂灣時摔車，撞上路邊停放3輛機車。（記者陸運鋒翻攝）

無大型重機駕照的林姓男子昨天（4日）上午騎乘黃牌重機，行經新北市坪林區北宜公路財茂彎時，疑因壓車失控打滑，連人帶車摔車後滑行，撞上路邊停放3輛機車，所幸林男僅受輕傷，而林男除了需賠償維修費外，警方同時開出越級駕駛罰單。

有網友將事故後影像上傳至社群threads，其他網友紛紛調侃「新的一年先負債」、「跑北宜身家不夠厚別亂壓車」、「騎重機的猴子繼續壓啊」、「直接一倒三保齡球」、「有要換新車的都來停這」、也有網友直指「聽說沒駕照，保險公司可能不賠」。

新店警分局調查，27歲林男昨天上午11時許，騎著向友人借來的YAMAHA YZF R3黃牌大型重機兜風，當時沿坪林北宜公路往新店方向行駛，途中行經32.8公里財茂彎左彎時，疑似壓車不慎打滑自摔，連人帶車撞上停在財茂彎2輛大型重機及1輛機車。

據指出，警、消趕抵時，發現林男四肢有多處擦挫傷，事發後已自行前往就醫，而林男酒測值為0毫克，但警方查出，他未持有大型重機駕照，卻越級駕駛黃牌重機，已依道路交通管理處罰條例開出6000元罰單，至於詳細事故原因仍有待進一步釐清。

無大型重機駕照的林男，向友人借來黃牌重機跑北宜公路，過彎時自摔撞上路邊停放3輛機車，所幸僅受輕傷。（記者陸運鋒翻攝）

