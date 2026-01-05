為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新的一年先負債？越級騎重機跑北宜公路過財茂彎 自摔撞3車再吞罰單

    2026/01/05 15:07 記者陸運鋒／新北報導
    林男越級駕駛黃牌重機，行經新北市坪林北宜公路財茂灣時摔車，撞上路邊停放3輛機車。（記者陸運鋒翻攝）

    林男越級駕駛黃牌重機，行經新北市坪林北宜公路財茂灣時摔車，撞上路邊停放3輛機車。（記者陸運鋒翻攝）

    無大型重機駕照的林姓男子昨天（4日）上午騎乘黃牌重機，行經新北市坪林區北宜公路財茂彎時，疑因壓車失控打滑，連人帶車摔車後滑行，撞上路邊停放3輛機車，所幸林男僅受輕傷，而林男除了需賠償維修費外，警方同時開出越級駕駛罰單。

    有網友將事故後影像上傳至社群threads，其他網友紛紛調侃「新的一年先負債」、「跑北宜身家不夠厚別亂壓車」、「騎重機的猴子繼續壓啊」、「直接一倒三保齡球」、「有要換新車的都來停這」、也有網友直指「聽說沒駕照，保險公司可能不賠」。

    新店警分局調查，27歲林男昨天上午11時許，騎著向友人借來的YAMAHA YZF R3黃牌大型重機兜風，當時沿坪林北宜公路往新店方向行駛，途中行經32.8公里財茂彎左彎時，疑似壓車不慎打滑自摔，連人帶車撞上停在財茂彎2輛大型重機及1輛機車。

    據指出，警、消趕抵時，發現林男四肢有多處擦挫傷，事發後已自行前往就醫，而林男酒測值為0毫克，但警方查出，他未持有大型重機駕照，卻越級駕駛黃牌重機，已依道路交通管理處罰條例開出6000元罰單，至於詳細事故原因仍有待進一步釐清。

    無大型重機駕照的林男，向友人借來黃牌重機跑北宜公路，過彎時自摔撞上路邊停放3輛機車，所幸僅受輕傷。（記者陸運鋒翻攝）

    無大型重機駕照的林男，向友人借來黃牌重機跑北宜公路，過彎時自摔撞上路邊停放3輛機車，所幸僅受輕傷。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播