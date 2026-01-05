為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    出獄吸膠男狠砍好心房東9刀致死 殺人未遂判11年定讞

    2026/01/05 11:10 記者張文川／台北報導
    賈姓男子在台南仁德區成功一街住處（持手杖男的後方民宅）二樓房間，遭甫出獄借住的友人陳明順拿菜刀猛砍頭部九刀以上，賈男傷勢拖延十多天未就醫傷重不治。（圖：民眾提供）

    賈姓男子在台南仁德區成功一街住處（持手杖男的後方民宅）二樓房間，遭甫出獄借住的友人陳明順拿菜刀猛砍頭部九刀以上，賈男傷勢拖延十多天未就醫傷重不治。（圖：民眾提供）

    台南市59歲男子陳明順前年1月底出獄後，借住在台南仁德區賈姓朋友的住處，2月2日凌晨陳男吸食強力膠後與賈男爭吵，竟萌生殺機，持菜刀砍殺賈男頭部9刀後逃逸，賈男以為是輕傷而未報案，員警同月11日曾前往查訪，賈男也說身體不適、已有吃藥，不必就醫，不料房客於20日發現賈男已身亡，驗屍才知賈男遭人砍殺頭部致慢性出血，未及時醫治而身亡；檢方依殺人未遂罪起訴陳男，台南地院將陳判處11年徒刑；二審維持原判，最高法院維持11年徒刑、刑後監護5年定讞。

    判決指出，陳男於2024年2月1日深夜，將機車先騎到仁德區二空路巷內藏放，再步行10餘分鐘走回年近70歲的賈男住處；2日凌晨2時許，陳至住處2樓賈男房間內，持菜刀朝賈男頭部後方猛砍至少9刀，致賈男頭部外傷，合併慢性出血，陳男誤認賈男已死亡，遂帶著兇刀逃逸。

    賈男是房東，住在2樓，1樓的其他房客久未見賈男而報警，員警2月11日前往關心查訪，賈男告訴員警說，他人不舒服、但有服藥，不必就醫，員警見他當時意識清楚，也不知道賈男被砍傷頭部，因此未主動查辦。

    之後房客又多日不見賈男，2月20日上樓2樓查看，赫見房東已死亡，急忙報警。法醫解剖鑑定賈男頭部遭銳器砍殺，導致慢性出血引發休克死亡，推估於2月12日至15日間死亡。歸仁警分局3月3日晚間在仁德虎山農場逮獲陳男，起獲凶刀。

    檢察官認定，陳男殺人犯行與賈男死亡結果之間，因果關係已中斷，因此論以殺人未遂罪。台南地院一審量處11年徒刑，刑後監護5年，台南高分院、最高法院皆駁回陳男上訴定讞。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播