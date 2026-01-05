為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    法官協會理事長沈方維退休 最高法院審判長林恆吉接任

    2026/01/05 10:32 記者張文川／台北報導
    最高法院審判長林恆吉，獲推選接任法官協會理事長。（資料照）

    法官協會第16屆理事長、最高法院庭長沈方維，去年12月退休後辭任理事長一職，法官協會本月2日選出最高法院審判長林恆吉接任理事長，林恆吉曾擔任第13屆理事長，目前仍為協會常務理事兼發言人，對於法官協會各項事務均相當熟稔。

    法官協會指出，林恆吉是司法官訓練所第31期結訓，曾任台北、桃園、新竹地方法院法官、審判長，高等法院法官、庭長，最高法院書記官長，現為最高法院刑六庭審判長兼刑事庭發言人，也是刑事大法官庭員，審判、行政經驗皆很豐富。

    法官協會指出，原理事長沈方維於去年12月間退休後，即辭任理事長與理事等職，協會上週五依據章程舉行理監事會議，通過沈的辭職案，並依序遞補屏東地院法官林育賢為新任理事，再由全體到場理事，補選最高法院法官蔡憲德接任常務理事，再一致選出林恆吉接任第16屆理事長，其任期至2027年會員代表大會改選為止。

    林恆吉接任後隨即於理監會議表示，近年民、刑事案件遽增，各審級法官都面臨相當沉重的審判壓力，協會做為法官最強大的後盾，在她任內，法官協會將朝4大方向努力促成修法、提供建言，包括「導入裁判簡化制度，回應案件型態已經改變的現實」、「針對在監所被告跨轄區案件，制度化運用視訊審理程序」、「建立案件流程管理機制，回應長期案件超量問題」、「儘速提供可控的AI輔助工具，減輕卷證整理的負擔」等。

