    元旦凌晨台2線大貨車、貨櫃車對撞 駕駛疑精神不濟塞車3小時

    2026/01/01 10:45 記者林嘉東／新北報導
    台2線78.9公里新北市瑞芳區水湳洞路段，今天凌晨發生貨櫃車與大貨車對撞事故；由於撞擊力大，2車車頭嚴重變形。（記者林嘉東翻攝）

    台2線78.9公里新北市瑞芳區水湳洞路段，今（1日）凌晨發生貨櫃車與大貨車對撞事故。大貨車郭姓駕駛疑因精神不濟駛入對向車道，與貨櫃車發生對撞，郭一度受困車內，消防隊趕抵救援將他救出，腿部受有骨折等傷勢，趕緊送醫救治，無生命危險，但該起事故造成雙向車道全面中斷，塞車近3小時才恢復交通順暢。

    新北市消防局今天凌晨0時45分獲報，台2線78.9公里處新北市瑞芳區水湳洞漁港附近道路，發生一起貨櫃車與大貨車對撞事故。貨櫃車42歲李姓駕駛由基隆開往宜蘭，與由宜蘭開往基隆的45歲郭姓大貨車發生對撞；事故後，李胸部不適，自行脫困，郭則受困車內，消防隊員將郭救出發現他腿部骨折，趕緊將他送基隆長庚醫院救治。2人的酒測值均為每公升0毫克。

    警方初步調查，郭疑似因精神不濟，駛入對向車道，與李駕駛的貨櫃車對撞，整起事故原因仍有待警方調查釐清。此外，該起對撞事故車輛占用雙向車道，造成雙向交通全面中斷；基隆工務段人員與拖吊車到場，直至凌晨3時24分才將2車拖走，清理完散落物，恢復雙向交通順暢。

    台2線78.9公里新北市瑞芳區水湳洞路段，今天凌晨發生貨櫃車與大貨車對撞事故；由於撞擊力大，2車車頭嚴重變形。（記者林嘉東翻攝）

    台2線78.9公里新北市瑞芳區水湳洞路段，元旦凌晨發生貨櫃車與大貨車對撞事故。郭姓大貨車駕駛腿部骨折等傷勢，趕緊送醫救治，無生命危險，但該起事故造成雙向車道全面中斷，塞車近3小時才恢復交通順暢。（記者林嘉東翻攝）

