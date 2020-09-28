為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    韓團KARA魅力再現　北市跨年20萬人觀101煙火

    2026/01/01 02:00 中央社

    儘管飄著細雨，睽違12年的韓國女團KARA再回到台北，吸引20萬人齊聚跨年晚會倒數計時迎接2026、觀賞101煙火，市長蔣萬安說，AI龍頭輝達落腳的台北，將是全球科技發展最強的一顆心臟。

    「台北最High新年城-2026跨年晚會」2025年12月31日晚上登場，在韓國女團KARA魅力演唱後，蔣萬安登台一起為倒數計時迎接2026年、101煙火施放暖場。

    蔣萬安說，2025年對台北來說是非常關鍵的一年，向世界證明了台北的實力，全球AI龍頭輝達（Nvidia）落腳的台北，將是未來全球科技發展最強的一顆心臟；而另一件大事，是大家等待12年的KARA終於回到台北，他要特別謝謝有這麼多的「KAMILIA」熱情等待，再次向全世界證明台北人的浪漫跟堅持。

    最後他請在場的民眾展開雙臂迎接全新的2026，把所有的不開心、所有的陰暗留在2025，祝福大家新年快樂、Happy New Year。市府說明，「KAMILIA」是KARA與希臘語Familia的結合字，意旨KARA與粉絲是一體、家人。

    台北市觀傳局說，依照電信信令推估，2026跨年晚會參加人數約20萬人。

    台北捷運公司統計，截至2025年12月31日午夜12時為止，捷運全線總運量約275.6萬人次，較前一年跨年平均運量減少約0.1萬人次；台北市政府周邊4站，包含市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站，從2025年12月31日下午4時到午夜12時，運量22.2萬人次，較去年跨年同時段運量減少約5.6萬人次。（編輯：高照芬）1150101

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播