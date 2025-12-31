為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    股權糾紛？連鎖麻油雞3地5分店遭倒砂糖毀湯頭 新北警逮2嫌

    2025/12/31 23:29 記者徐聖倫、陸運鋒／新北報導
    蘆洲莊家班麻油雞遭惡意破壞，不明人士灑大量砂糖進湯鍋。（記者徐聖倫翻攝）

    蘆洲莊家班麻油雞遭惡意破壞，不明人士灑大量砂糖進湯鍋。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市多家「莊家班麻油雞」店家遭不明人士騷擾，今下午，莊家班在新北市中和、蘆洲、淡水等地多家分店，遭不明人士往湯鍋裡倒大量砂糖、芥末等調味品，惡意毀壞。目前蘆洲、淡水警分局已逮獲犯嫌，中和警分局則鎖定身分追緝中。

    據悉，今下午4時許，這3地共5家莊家班分店遭襲擊，不明人士突然闖入朝湯鍋內倒大量砂糖或芥末等調味料，毀掉一鍋好湯；遭襲店家幾乎同時報警，直呼事情發生突然，犯嫌倒了就跑，也沒說明來意。

    警方獲報分頭展開追緝，其中蘆洲警分局於晚間7時許逮捕21歲謝姓男子，他的手機完全沒有使用痕跡，異常乾淨，謝男供稱自己是心情不好所以才往湯鍋倒砂糖。奇怪的是，他連續攻擊位於蘆洲的2家分店，其他地方分店也同時遭受一樣的攻擊，顯然有預謀，且有幕後主使。

    今晚10時許，淡水警分局也逮捕了犯嫌，目前正帶回警所。中和警分局則是已鎖定目標，正積極緝拿中。

    有知情人士透露，莊家班麻油雞疑似有股權問題，不排除與此有關；目前將待各分局逮獲犯嫌，將資料交由新北市刑警大隊統合。且不只新北，台北市也有店面受害，詳細案情仍在調查中，目前逮捕的所有犯嫌，將朝毀損罪嫌偵辦，預計明日移送新北地檢署複訊。

