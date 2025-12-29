律師錄取破千人創新高！全律會怒批考選部：只管考不管訓、將研擬修法

全律會強調，過去多次與考選部溝通均未獲正面回應，呼籲考選部立即檢討現行律師考試政策，並將研擬「律師考試規則修正草案」，期盼與各界共同推動律師考試制度正常化。（資料照）

律師錄取率今年創下歷史最高紀錄，多達1042人成為准律師。不過，全國律師聯合會今卻罕見發佈聲明，譴責考選部長期無視律師市場供需失衡，強行釋出逾千名錄取者，除導致實習指導品質遭稀釋，也可能造成錄取者無處實習的窘境，批評此種「只管考、不管訓」的消極作為，將成為我國律師專業養成制度的重大打擊，將研擬「律師考試規則修正草案」。

全律會先指出，現行錄取人數已超過律師研習所及實習律師事務所的合理容訓量。近年來，全律會多次在考試院召集的法律專業人員考訓改革會議中反映律師訓練容訓量不足，但考選部仍置若罔聞，未進行資源盤點或建立配套措施。

統計顯示，我國執業律師人數自2013年的6853人，至2025年底已增至13016人，短短12年間幾近倍增。法務部早在2017年研究報告中即指出，我國合理執業律師人數約為1萬人；但自2011年律師考試改制放寬門檻以來，14年間累計錄取人數已逾1.3萬人，政策與實務需求明顯背離。

全律會續指，律師專業具有高度公共性，其服務品質與專業倫理難以透過單純市場競爭保障，長期以錄取人數為導向、未同步檢視市場容納量的錄取政策，不僅無助於提升法律服務品質，反而可能導致惡性競爭，進而衝擊整體司法品質，損及大眾權益。

全律會表示，現行制度允許非法律科系畢業者僅修習20個法律學分即可報考律師考試，已偏離專門職業及技術人員考試法立法精神，而考選部、法務部與教育部長期未對律師教、考、訓制度進行整體檢討，政策已偏離維護專業門檻與執業水準的法制本意。

全律會強調，過去多次溝通均未獲正面回應，呼籲考選部立即檢討現行律師考試政策，並將研擬「律師考試規則修正草案」，期盼與各界共同推動律師考試制度正常化。

