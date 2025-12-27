獨家》超商偷拍人妻裙底被逮 現行犯竟是波麗士大人

偷拍示意圖。非當事人。（記者楊心慧翻攝）

台南又傳警員犯法。一位警員在超商偷拍人妻裙底，被發現後疑似躲進男廁刪除照片，警方到場將他以現行犯帶回，並以妨害秘密移送，但遇到「自己人」警方不敢張揚，被害人至今仍不知嫌犯也是警察。

涉偷拍案警員從警超過10年，工作表現平平，但曾遭女同事投訴，講話都「靠很近」，因此被所長報請分局調動到郊區沒有女警的派出所，這個星期，他未服勤、穿便服期間，在超商偷拍在櫃檯取貨的人妻，以藉故問問題為由貼近被害人，人妻感到不自在，一轉頭發現警員將手機伸進她的裙底。

人妻立刻抓住警員手臂質問，要求對方交出手機檢視照片與影片自清，警員發毒誓表示沒有偷拍，拒絕交出手機，轉頭要離開，人妻立即抓住警員並向他人呼救，稱丈夫就在附近隨時能來，超商店員見狀也向警方報案。

眼見逃不掉，警員掙脫人妻拉扯，衝進超商廁所躲避，店員堵住門口直到警方抵達，但當警方檢視涉案警員的手機時，已沒有任何相關內容，被害人質疑，但警方安撫人妻稱，刪除的影像仍有可能還原。

到警所後，警員才表明自己的身分，是台南某分局的警員，警所立即循督察系統上報，每年1月是重要警職的調整其間，由於案件未曝光，被害人也不知道偷拍者就是警員。

依現行「警察人員獎懲標準」法規第8條，有11項規定可以記大過，包含影響警譽、違法都可以被記大過；另外，以「警察人員人事條例」第31條規定，如果記兩大過可以免職，不過影響警譽的範疇常因人而異，例如之前台南另一位警官，疑與美容師有交易後，又不當追求美容師，僅調整服務分局還有行政處罰並未免職。

警察局則回應，警方將秉持公正立場嚴格調查，若發現違法情事，絕對會依法辦理，不會袒護。

