「綠能小鮮肉」認了！收賄198萬施壓台電供電 鄭亦麟300萬交保

「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟。（資料照）

經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟，任內涉嫌收受東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子賄賂198萬元，向台電施壓爭取饋電容量，鄭另有601萬餘不明財產，台北地檢署今依違背職務收賄罪、財產來源不明罪、洗錢等罪起訴鄭等6人，並將在押的鄭亦麟、陳健盛、陳冠滔3人移審台北地院。承審法官傍晚開接押庭，鄭亦麟承認收賄、洗錢罪，希望300萬元交保；法官傍晚8時許諭知鄭亦麟300萬，陳健盛、陳冠滔父子各200萬元交保，皆限制住居，並限制出境、出海8個月，鄭另須接受個案手機科技監控8個月。

北檢今起訴6人，除在押3人，還包括鄭亦麟的父母鄭伍廷、李佳珍、胞弟鄭兆麟；起訴書並斥責鄭亦麟「操控台電公司人員如線偶、視電力如私產」，具體求刑14年。

接押庭訊時，鄭亦麟坦承收受陳健盛父子198萬元，他願意認罪，陳姓父子起初對他說是介紹投資人的仲介費，後來向他表達申請用電有困難，他就協助向台電關心申請進度，他們沒明講要他去向台電關切，但不可否認他確實有向台電蕭姓副總關切、為東煒爭取分批供電。

鄭說，他承認違背職務收賄、洗錢罪，尊重且接受法院的法律認定，他希望能300萬元交保，也願配合科技監控等配套處分。至於現金存款601萬元涉財產來源不明罪，他說包括朋友還款、代墊費用、租金、家人給予、弟弟借款、動物救援預備金、民間工作收入、演講及講課收入，待逐一核對後再決定答辯方向。

陳健盛僅承認違反商業會計法，否認行賄。陳健盛說，198萬元是介紹機房用地投資人的仲介費、不是賄款；他今年初心臟裝支架手術，在看守所染上開放性肺結核，收押期間曾2度戒護就醫，而他妻子中風、氣喘、阿茲海默症也需人照料，他希望能200萬元交保。

陳冠滔亦否認行賄、僅承認作假帳，與鄭聯絡是要向他請教電業的事，匯款則是仲介費。

檢方調查，2021年間，陳健盛父子計畫設立「網路資料數據中心暨儲能設備」，向台電申請新設東煒潭美C/S案，但台電考量內湖的電力狀況，無法核准供電，陳遂找鄭亦麟協助。鄭向台電蕭姓副總經理關說，核准東煒32MW（千瓩）電力；隔年鄭再度關說，助東煒取得42MW電力。

北檢調查，陳家欲提供220萬元「顧問費」，鄭亦麟擔心曝光，與父母與胞弟合謀簽立虛假的顧問契約，分23次提領現金收取。檢方另查出鄭亦麟的帳戶冒出不明財產601萬元，與收入顯不相當，鄭無法合理說明。北檢今偵結起訴6人，移審在押3人。

