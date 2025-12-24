為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    澎湖首宗國民法庭判決出爐 男酒駕撞死行人判刑5年

    2025/12/24 16:50 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖地方法院首宗國民法庭審理，宣判酒駕撞死人公共危險案件。（澎湖地方法院提供）

    澎湖地方法院首宗國民法庭審理，宣判酒駕撞死人公共危險案件。（澎湖地方法院提供）

    澎湖地方法院首宗國民法庭今（24）日針對蔡明宣涉嫌公共危險、酒駕撞死行人案，判處有期徒刑5年，併科罰金30萬元；可上訴。

    判決書指出，蔡明宣今年9月24日2時許，在澎湖縣馬公市KTV飲酒後，在自用小客車上睡覺。6時37分許，蔡駕車返回其尖山村住處，6時44分許沿澎湖縣道204線由西往東方向行駛至3.58公里處時，以時速97公里超速行駛，適有行人高健忠由西北往東南方向穿越道路，雙方因而發生碰撞，致高倒地受有頭部外傷併顱骨粉碎性骨折等傷害。員警據報7時22分許到場處理，當場測得蔡明宣吐氣所含酒精濃度達每公升0.8毫克。高經送醫急救仍於7時47分許因顱腦損傷、多重創傷性休克死亡。

    蔡明宣所為，經國民法庭評議後，犯刑法第185條之3第1項第1款、第2項之駕駛動力交通工具吐氣所含酒精濃度達每公升零點25毫克以上，因而致人於死罪。蔡於事故發生後，警方前往肇事現場處理時在場，並承認為肇事人，對於未發覺之罪自首而接受裁判，經國民法庭評議後，依刑法第62條前段自首規定減輕其刑。辯護人雖為蔡請求宣告緩刑，但經國民法庭評議後，宣告刑度已逾有期徒刑2年，不符合刑法第74條第1項緩刑要件，不得宣告緩刑。

    律師桂祥晟說，以近2年酒駕致死的國民法官參審案件來說，刑度通常都在5年左右，澎湖地院國民法官的量刑並無顯著偏差，檢察官若認為量刑過輕想要上訴，不是一件容易的事。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    澎湖地方法院說明國民法庭宣判結果。（記者劉禹慶攝）

    澎湖地方法院說明國民法庭宣判結果。（記者劉禹慶攝）

