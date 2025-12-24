為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北捷連續攻擊》張文愛玩手遊、愛看動漫 生前就像個宅男

    2025/12/24 12:09 記者王冠仁／台北報導
    張文生前的休閒活動其實就像個宅男。（記者王冠仁翻攝）

    警方為釐清張文隨機殺人動機，全面清查他背景、交友、休閒活動，赫然發現他在犯案前，曾上網玩角色扮演手機遊戲，也喜歡看動漫，撇除他長期籌畫犯案之外，就跟一般宅男無異。警方目前尚未查出他有偏愛玩暴力或射擊類型的遊戲，但由於他犯案前在租屋處焚毀自己的電競型筆記型電腦，警方不排除電腦硬碟中有更多相關資料，正設法還原破解當中。

    警方說，由於張文在犯案前刻意丟棄自己的相關物品，目前警方沒有找到他的手機、皮包、證件或悠遊卡，只有在他租屋處找到1台被焚毀的電競筆電，還在他入住的誠品南西店附近旅館房內，找到2台平板電腦。其中筆電硬碟已經送交刑事局設法破解、還原，但平板電腦的雲端資料、瀏覽紀錄已經被警方掌握。

    根據張文平板電腦中的資料，警方藉此發現張文的作案計畫書，以及他曾經大量瀏覽鄭捷事件的相關新聞與資料，也意外發現張文曾經接觸過的手機遊戲與動漫。

    據悉，張文玩的手機遊戲是角色扮演類型的「地平線行者」（Horizon Walker），這是1款以女性角色為主的角色扮演遊戲。他看的動漫作品則是「無職轉生，到了異世界就拿出真本事」，這是1部描述在現實生活中失去希望、沒有目標的男主角，某次意外出車禍死亡後，卻保留記憶轉生到異世界的冒險故事。

