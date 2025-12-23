為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南知名銀樓「港口王」幫詐團洗9億 負責人求刑20年

    2025/12/23 11:21 記者鄭景議／台北報導
    全案共扣得黃金二十四公斤，以目前市價每條約四百五十萬元計算，總價值超過一億零七百萬元。（記者鄭景議攝）

    黃偲涵等7人詐騙集團涉嫌利用假投資、假交友手法詐騙118名被害人，金額高達6億4000多萬元，該集團為隱匿不法所得，透過南部知名銀樓「港口王」實際負責人王明福協助，拿贓款購買黃金後熔鑄入鉛錫合金門擋內，再空運至柬埔寨等地洗錢變現。台北地檢署今（23）日偵結，依特殊洗錢等罪嫌起訴7人，其中王明福因協助洗錢金額達9億元，被檢方建請法院從重處有期徒刑20年。

    檢警調查，該集團自去年底至今年初，透過假投資平台誘騙民眾，得手後由車手將贓款運往台南老字號銀樓「港口王」購買黃金條塊。銀樓負責人王明福與詐團串通，不僅規避大額交易申報義務，更聽從指示陸續將超過200公斤，市價達9億元的金條包入鉛錫合金內佯裝成門擋，藉此掩護金條空運出境。該集團甚至利用台灣與柬埔寨的黃金價差，再額外賺取3％至5％的利潤。

    刑事局電信偵查大隊第二隊與新北市刑大自今年6月9日展開行動，首先在機場攔截寄往境外的包裹，查扣12公斤金條。隔日警方發動搜索，再當場查獲李姓犯嫌持贓款購買的另外12條1公斤重金條，全案共扣得黃金24公斤，以目前市價每條約450萬元計算，總價值超過1億700萬元。

    警方隨後在8月至11月間，馬不停蹄比對犯嫌筆錄與數位鑑識資料，陸續在台北及台南地區發動搜索，拘提水房控盤陳姓犯嫌及鄭姓車手等人到案。除了破億元的黃金外，警方也查扣了奧迪電動轎車、鉛錫金屬門擋、手機及筆電等相關證物。本月9日則搜索「港口王」，在王明福辦公室內搜出3000萬現金等贓證物。

    檢方認為，擔任會計的黃偲涵負責不法資金記帳及黃金結算，涉及被害人數破百，惡性重大，建請法院處15年以上有期徒刑；擔任水房控盤的陳孟群經手贓款達2億多元，建請處10年以上徒刑。至於銀樓負責人王明福貪圖不法利益，棄守專業職責淪為洗錢共犯，協助詐團利用黃金將9億元資金漂白，因此求處20年重刑，以示懲戒。

    詐團在南部知名銀樓「港口王」實際負責人王明福協助下，購買黃金後熔鑄入鉛錫合金門擋內。（記者鄭景議翻攝）

    於王明福辦公室查扣三千萬現金。（記者鄭景議翻攝）

