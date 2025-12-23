為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    國小生網購比例逾9成？ 豐原警入校提醒：不明包裹別亂收

    2025/12/23 08:54 記者歐素美／台中報導
    豐原警分局合作派出所所長陳盈延至豐原區合作國民小學，向全校師生宣導常見詐騙手法。（圖由民眾提供）

    豐原警分局合作派出所所長陳盈延至豐原區合作國民小學，向全校師生宣導常見詐騙手法。（圖由民眾提供）

    智慧型手機普及，網路購物年齡層持續下探！台中市豐原警分局合作派出所近日走入校園宣導反詐騙，發現國小學生中竟有逾9成曾使用手機進行網路購物或瀏覽購物平台的經驗，比例之高讓警方與師長相當訝異，也凸顯詐騙風險正逐步向低齡族群延伸。

    豐原警分局合作派出所所長陳盈延日前至豐原區合作國民小學，向全校師生宣導常見詐騙手法，並透過有獎問答方式，引導學生思考網路購物潛藏的風險，活動中詢問「有沒有同學用手機買過東西？」幾乎全校學童都舉手回應，氣氛熱絡。

    警方邀請學生分享自身或家人的網購經驗，1名學童天真地說「有時候看到東西很便宜就會想買，可是警察叔叔說，太便宜的要先問爸爸媽媽，不能自己亂點」，童言童語引起現場笑聲。

    陳盈延則針對近期常見的「詐騙包裹」案件加強宣導，提醒學生若在超商取貨時收到來路不明的包裹，切勿因好奇自行取貨或付款，應立即告知家長處理，並避免點擊不明連結或隨意提供個人資料或進行金錢交易。

    陳盈延提醒學生若發現疑似詐騙包裹，千萬不要驚慌，務必在第一時間由家長協助，向超商或物流業者申請退貨與退款，並保留相關單據與證據；如有疑問，也可撥打165反詐騙專線或110諮詢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    台中市豐原警分局合作派出所近日走入校園宣導反詐騙，發現國小學生中竟有逾9成曾使用手機進行網路購物或瀏覽購物平台的經驗。（圖由民眾提供）

    台中市豐原警分局合作派出所近日走入校園宣導反詐騙，發現國小學生中竟有逾9成曾使用手機進行網路購物或瀏覽購物平台的經驗。（圖由民眾提供）

