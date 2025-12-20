近在咫尺！北捷連續攻擊他隨手拍煙霧瀰漫 竟拍下張文佯裝路人身影

網友隨手拍，竟發現與嫌犯張文擦肩而過。（記者徐聖倫翻攝）

近在咫尺！昨晚間台北捷運發生隨機攻擊案，嫌犯張文在台北車站、中山站兩地犯案，有民眾在threads發上張文假裝民眾逃離的影片，直呼「真的會嚇哭！」

張嫌犯案時人潮洶湧，不少民眾拿起手機記錄下當時畫面，其中一名網友在台北車站M7出口附近拍到張嫌已丟完煙霧彈，手摀口鼻假裝是路人逃離現場，其實是要前往中山站繼續犯案。這名網友當下只是想隨手拍攝煙霧瀰漫的場景，不料張嫌竟然與他擦身而過。

網友看到新聞後，再重翻自己拍攝的影片，驚覺所有特徵都符合，這才發現自己與犯嫌近在咫尺，於是將這段經歷發上網路，並表示自己「真的會嚇哭！」

有網友留言，難怪警方第一時間無法抓到人，張嫌在M7的穿著與中山站的穿著完全不一樣，順利混淆視聽；另有網友分析，張嫌製造斷點，靠人群疏散時可以容易換裝，到了中山站上地面後，再創造一個新的斷點移動。

也有網友感到後怕，表示張嫌每一個行為都經過縝密的計畫、偽裝方式，甚至提前破壞警力分布，令人生畏。

