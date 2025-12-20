為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    近在咫尺！北捷連續攻擊他隨手拍煙霧瀰漫 竟拍下張文佯裝路人身影

    2025/12/20 15:13 記者徐聖倫／新北報導
    網友隨手拍，竟發現與嫌犯張文擦肩而過。（記者徐聖倫翻攝）

    網友隨手拍，竟發現與嫌犯張文擦肩而過。（記者徐聖倫翻攝）

    近在咫尺！昨晚間台北捷運發生隨機攻擊案，嫌犯張文在台北車站、中山站兩地犯案，有民眾在threads發上張文假裝民眾逃離的影片，直呼「真的會嚇哭！」

    張嫌犯案時人潮洶湧，不少民眾拿起手機記錄下當時畫面，其中一名網友在台北車站M7出口附近拍到張嫌已丟完煙霧彈，手摀口鼻假裝是路人逃離現場，其實是要前往中山站繼續犯案。這名網友當下只是想隨手拍攝煙霧瀰漫的場景，不料張嫌竟然與他擦身而過。

    網友看到新聞後，再重翻自己拍攝的影片，驚覺所有特徵都符合，這才發現自己與犯嫌近在咫尺，於是將這段經歷發上網路，並表示自己「真的會嚇哭！」

    有網友留言，難怪警方第一時間無法抓到人，張嫌在M7的穿著與中山站的穿著完全不一樣，順利混淆視聽；另有網友分析，張嫌製造斷點，靠人群疏散時可以容易換裝，到了中山站上地面後，再創造一個新的斷點移動。

    也有網友感到後怕，表示張嫌每一個行為都經過縝密的計畫、偽裝方式，甚至提前破壞警力分布，令人生畏。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播