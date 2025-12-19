涉5億愷他命運輸判9年 主嫌逃亡列查緝專刊逃4月落網

潘姓男子躲在恆春某旅舍被警方上門逮人。（民眾提供）

潘姓男子於2021年時因涉及市價5億元、愷他命毒品384公斤案遭重判徒刑9年定讞，未到案服刑遭屏東地檢發布通緝，被警政署列為加強查緝的「緝逃專案」對象，潘逃亡4個月年期間都靠友人接濟，但仍被刑事局幹員掌握行蹤，在恆春某旅舍將他緝捕歸案。

吳姓、賴姓等10人與綽號俊傑、小伍、小威、保羅等人組成毒品走私集團，2021年9月21日由吳、蔡負責海上接運毒品，再由其他5人在岸邊待命，負責陸上搬運及交付毒品事宜，由吳駕駛漁筏搭載蔡由後壁湖漁港出海至距離海岸35海浬處，接運不明之貨船交付第三級毒品K他命480公斤，隨後返航。

但漁筏在鵝鑾鼻外海2海浬處遇海巡隊登船執行檢查，吳、蔡2人於是將漁筏上之愷他命毒品包裹丟到海上，計畫等海巡隊登檢後再尋回，沒想到天侯不佳，海流變化，毒品不知漂流到那裡，警方則是不斷的尋找，終於在10月7日於屏東縣滿州鄉鹿寮溪的海邊發現了海上丟包剩下的384公斤毒品。

刑事警察局南部打擊犯罪中心指出，涉運毒案的潘姓男子事後被查出持有改造槍枝，遭屏東地方法院判刑9年後，今年6月全案定讞，屏檢通知他到案服刑時，潘男竟展開逃亡生涯，且今年又涉及1起電信詐欺案，遭屏東和台中地檢署發布通緝，被警政署列為全國各警察機關加強查緝的對象。

潘男逃亡期間警覺性極高，經常更換住處且出入皆透過友人接駁載送，經南打與屏東刑大共組專案小組，經長期跟蒐鎖定潘嫌行蹤後，今年10月間持搜索票在恒春鎮某旅社內攻堅拘捕潘嫌到案，警訊後解送潘嫌歸案入監服刑。

