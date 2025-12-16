高雄大發工業區大火 環局認定人為疏失釀空污將開罰

高雄大發工業區一家工廠發生大火。（民眾提供）

高雄大發工業區一家工廠發生火警，火煙直竄天際，環保局發布高屏空污警戒，派員稽查認定人為疏失，釀成空氣污染，將依違反空污法開罰10至500萬元。

大發工業區一間工廠今天中午發生火警，現場火勢很大，冒出大量濃煙，不斷竄燒天際，消防局出動33車65人前往搶救，所幸目前無人受傷受困，持續派員滅火中。

請繼續往下閱讀...

環保局空污小組立即到場監測空品，火焰離子偵測器（FID） 檢測總碳氫化合物（THCs）為7.0ppm、總懸浮微粒（TSP） 為0.108mg/m3，除TSP略高外，其餘數據無異常。

環保局表示，工廠人為疏失，製程區加熱爐未妥善操作，導致引發爆炸，波及一旁放置酒精及柴油，還有廠內放置塑膠隔熱板等物，造成火勢很大。

環保局指出，工廠大火釀成空氣污染，目前風向為偏西北風，導引污染物往東南傳遞，造成高雄市大寮區、屏東縣新園鄉等空氣品質受影響，將依違反空污法規定，開罰10至500萬元。

高雄大發工業區一家工廠發生大火。（民眾提供）

高雄大發工業區一家工廠發生大火。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法