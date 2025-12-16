為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    基隆將強力取締毒駕 市警局：將建請檢方聲請羈押

    2025/12/16 13:31 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆市警察局長林信雄指出，未來毒駕累犯者將建請檢方聲請羈押。（基隆市政府提供）

    基隆市警察局長林信雄指出，未來毒駕累犯者將建請檢方聲請羈押。（基隆市政府提供）

    基隆市近期連續發生兩起毒駕造成市民死亡案件，市長謝國樑昨日召集衛生局、消防局及警察局進行跨局處研商，檢視防制作為，並指示警察局持續加強攔檢盤查、提高執法密度，同時規劃導入防撞防護設備，確保第一線同仁執勤安全。今日再次召開記者會，指出警察局將建請檢察官聲請羈押，以最嚴格標準處理，展現市府零容忍立場。

    謝國樑表示，毒駕構成市民人身財產威脅，絕不容許任何僥倖空間，目前已責成警察局即刻啟動擴大臨檢勤務，針對重要路口、高風險時段與處所，主動實施攔檢盤查，透過高強度執法提高嚇阻效果，力求在第一時間發現、制止毒駕行為，避免憾事再次發生。

    警察局長林信雄指出，毒品施用屬於高度隱蔽的「無被害人犯罪」，若非警方主動查緝，難以及時浮現，對社會安全造成長期風險。未來將不分日夜，持續在各重要路口加強取締毒駕，透過該方式找出潛在高風險駕駛人。

    林信雄表示，針對重大毒駕案件及毒駕累犯，警察局將主動建請檢察官聲請羈押，今以正式提案「毒駕累犯建請羈押」，與檢方共同研議後續精進執法與防制作為。

    謝國樑強調，市府除強化執法，也同步重視員警執勤安全，已指示警察局規劃採購L型車輛攔阻系統及反恐級雞爪釘等防護裝備，降低車輛規避檢查、蓄意衝撞的風險。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播