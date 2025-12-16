基隆將強力取締毒駕 市警局：將建請檢方聲請羈押

基隆市警察局長林信雄指出，未來毒駕累犯者將建請檢方聲請羈押。（基隆市政府提供）

基隆市近期連續發生兩起毒駕造成市民死亡案件，市長謝國樑昨日召集衛生局、消防局及警察局進行跨局處研商，檢視防制作為，並指示警察局持續加強攔檢盤查、提高執法密度，同時規劃導入防撞防護設備，確保第一線同仁執勤安全。今日再次召開記者會，指出警察局將建請檢察官聲請羈押，以最嚴格標準處理，展現市府零容忍立場。

謝國樑表示，毒駕構成市民人身財產威脅，絕不容許任何僥倖空間，目前已責成警察局即刻啟動擴大臨檢勤務，針對重要路口、高風險時段與處所，主動實施攔檢盤查，透過高強度執法提高嚇阻效果，力求在第一時間發現、制止毒駕行為，避免憾事再次發生。

警察局長林信雄指出，毒品施用屬於高度隱蔽的「無被害人犯罪」，若非警方主動查緝，難以及時浮現，對社會安全造成長期風險。未來將不分日夜，持續在各重要路口加強取締毒駕，透過該方式找出潛在高風險駕駛人。

林信雄表示，針對重大毒駕案件及毒駕累犯，警察局將主動建請檢察官聲請羈押，今以正式提案「毒駕累犯建請羈押」，與檢方共同研議後續精進執法與防制作為。

謝國樑強調，市府除強化執法，也同步重視員警執勤安全，已指示警察局規劃採購L型車輛攔阻系統及反恐級雞爪釘等防護裝備，降低車輛規避檢查、蓄意衝撞的風險。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

