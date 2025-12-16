民眾誤入假投資陷阱 到銀行領百萬還謊稱是裝潢工程款

警方與行員聯手勸說。（記者王冠仁翻攝）

陳姓男子透過網路輾轉加入一個投資群組，群組中的理財老師，每天吹噓透過投資大賺特賺，他心癢難耐好奇詢問，對方謊稱他這是「內線交易」，不能留下金流紀錄，要他去銀行領錢時要謊稱是裝潢工程款。他依對方所說去提領103萬元，幸虧行員跟警方及時聯手攔阻，避免他落入詐騙圈套。

北市警大同分局今天公布這組詐騙集團的話術，同時也呼籲民眾，詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，再三查證，提醒民眾防詐三步驟：一聽、二掛、三撥打165專線，遇有疑似詐騙情事，亦可直接撥打110向警方諮詢，共同防詐阻騙，保護財產安全。

警方調查，陳姓男子先前在網路上好奇瀏覽，他點擊一個投資廣告後，輾轉加入一個Line的投資群組。群組中的「理財老師」每天吹噓投資心得、秀出獲利滿滿的對帳單，讓他看得心癢難耐，不久後就詢問該如何操作。

「理財老師」謊稱，有特殊管道可以取得低價股票，但由於這是內線交易，因此不可以留下金流紀錄，必須要去銀行把錢領出來交給「理財專員」人工儲值，隨後就能操作投資。此外，去領錢時也不能透露用途，避免事跡敗露。

陳不察，不久後跑到住家附近的中國信託銀行民權西路分行，打算臨櫃提領103萬元，行員詢問用途時，他也謊稱是裝潢工程款，但行員追問裝潢公司名稱、裝潢工程負責人姓名等，他卻說不出來，行員於是通報轄區警方。

員警到場後釐清事由，研判陳落入假投資陷阱，於是拿出過往新聞案例向他勸說、分析，他最終才相信自己受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

