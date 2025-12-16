為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    民眾誤入假投資陷阱 到銀行領百萬還謊稱是裝潢工程款

    2025/12/16 13:14 記者王冠仁／台北報導
    警方與行員聯手勸說。（記者王冠仁翻攝）

    警方與行員聯手勸說。（記者王冠仁翻攝）

    陳姓男子透過網路輾轉加入一個投資群組，群組中的理財老師，每天吹噓透過投資大賺特賺，他心癢難耐好奇詢問，對方謊稱他這是「內線交易」，不能留下金流紀錄，要他去銀行領錢時要謊稱是裝潢工程款。他依對方所說去提領103萬元，幸虧行員跟警方及時聯手攔阻，避免他落入詐騙圈套。

    北市警大同分局今天公布這組詐騙集團的話術，同時也呼籲民眾，詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，再三查證，提醒民眾防詐三步驟：一聽、二掛、三撥打165專線，遇有疑似詐騙情事，亦可直接撥打110向警方諮詢，共同防詐阻騙，保護財產安全。

    警方調查，陳姓男子先前在網路上好奇瀏覽，他點擊一個投資廣告後，輾轉加入一個Line的投資群組。群組中的「理財老師」每天吹噓投資心得、秀出獲利滿滿的對帳單，讓他看得心癢難耐，不久後就詢問該如何操作。

    「理財老師」謊稱，有特殊管道可以取得低價股票，但由於這是內線交易，因此不可以留下金流紀錄，必須要去銀行把錢領出來交給「理財專員」人工儲值，隨後就能操作投資。此外，去領錢時也不能透露用途，避免事跡敗露。

    陳不察，不久後跑到住家附近的中國信託銀行民權西路分行，打算臨櫃提領103萬元，行員詢問用途時，他也謊稱是裝潢工程款，但行員追問裝潢公司名稱、裝潢工程負責人姓名等，他卻說不出來，行員於是通報轄區警方。

    員警到場後釐清事由，研判陳落入假投資陷阱，於是拿出過往新聞案例向他勸說、分析，他最終才相信自己受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播