女會計投資虛擬貨幣獲利2千元 再投232萬無法出金驚覺被騙

新北市鄭姓女子遭詐騙集團假交友話術，進而落入投資虛擬貨幣陷阱，一開始先投入4千多元後，發現對方出金6多千元，她信以為真可獲利，又陸續投入200多萬元，直到無法出金才驚覺受騙，警方獲報後配合誘捕，趁雙方面交時逮捕陳姓車手，詢後移送偵辦。

中和警分局調查，從事會計工作的42歲鄭女，今年10月被不明帳號加入LINE好友後，對方自稱台商且每天噓寒問暖，甚至以結婚為前提交往，待鄭女卸下心防後，再邀請她投資虛擬貨幣。

據知，鄭女一開始投入4千多元後，發現對方出金6千元便信以為真，接著在短短2個月內，又陸續交付給對方232萬元，直到鄭女想要再出金時，對方不斷找理由拖延，鄭女才驚覺受騙向警方報案。

警方指出，由於鄭女與詐團成員仍有聯繫，因此請鄭女配合誘捕，待雙方本月12日在中和區景平路面交時，埋伏警力隨即上前將35歲陳姓車手逮捕，查扣手機、假契約等證物。

警詢時，陳嫌辯稱是受人委託前來取款，並不知道是詐騙行為，警詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

