屏東酒醉男追殺2高中生 法院裁定羈押

曾姓男子被警方當場逮捕。（屏東警分局提供）

屏東縣45歲曾姓男子13日中午酒醉後不滿一對高中男女同學多看一眼，竟持美工刀追逐這對高中學生到屏東市仁愛國小校園內，屏東警方將嫌犯制伏後依殺人未遂罪嫌送辦屏東地檢署檢察官向法院聲請羈押獲准，該案因相當驚悚，引起地方議論紛紛。

警方調查，曾男有竊盜等多項前科，平時無業，13日喝醉後騎自行車到仁愛國小外面的人行道，當時一名高中生和一名女學生在聊天，曾男認為2人一直瞪他，因此拿了美工刀開始接近並追逐，2名高中生相當警覺飛奔到仁愛國小內避難，由於當天仁愛國小校慶運動會，校內有很多人，女學生跑上2樓躲避，男學生則被追逐到校園內並打電話報警，最後都跑到保健室內避難，校護人員將2名高中生及在外面的6名學童都帶回保健室內保護，曾男在尋找未果後就在學校穿堂走動，最後才離開學校大門。

屏東警分局獲報，立即到場在校門外面將曾男制伏，調閱監視器並查扣犯案美工刀，確認曾男為酒後失控，但評估有再犯及危害公眾之虞，建請檢察官向法院聲請羈押，今日屏東地方法院裁定收押，屏東警方未來也將加強校園安全及巡邏。

警方加強校園巡邏（屏東警分局提供）

