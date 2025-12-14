台籍遊客郵輪上跌倒無意識 空勤直升機花蓮外海救援

內政部空中勤務總隊昨晚接獲位於花蓮縣東北方約50海浬（92.6公里 ）處，有一艘觀光郵輪上的台灣籍旅客，疑似在浴室跌到後失去意識，申請直升機救援。（空勤花蓮駐地提供）

內政部空中勤務總隊昨晚接獲位於花蓮縣東北方約50海里（92.6公里）處，有一艘觀光郵輪上的台灣籍旅客，疑似在浴室跌到後失去意識，總隊接獲申請後，立即派遣花蓮駐地勤務第一大隊第三隊黑鷹直升機，編號NA-711執行任務，因東北季風強勁，晚間7點半順利吊掛傷患成功，並在八點送到機場後由花蓮縣消防局救護車轉診救醫，任務圓滿完成。

空勤花蓮一大三指出，13日傍晚接獲總隊勤務指揮中心通知位於花蓮縣東北方約50海浬， 1艘巴拿馬籍郵輪上的60多歲男性台籍旅客疑似在浴室跌倒無意識，故請求直升機支援後送。 任務機於昨晚6點42分起飛，以最大空速定向目標目標，因東北季風達40節以上，於晚間7點18分抵達目標區，發現郵輪處於500呎以下的雨區內航行。

請繼續往下閱讀...

直升機飛到郵輪後方實施高、低空偵察目視飛行，但降落甲板左右2側均有搭設帳棚，在馬力檢查後，經機組人員風險評估討論及救援提示後，決定採擔架吊掛作業方式，晚間7點26分由海巡隊員吊掛出艙，於7點32分完成傷患固定並吊掛入艙，即起飛定向花蓮，晚間8點04分在花蓮機場落地，由救護車轉送醫院。

相關新聞請見：

麗星郵輪台灣旅客失去意識 空勤直升機冒強風吊掛送花蓮就醫

內政部空中勤務總隊昨晚接獲位於花蓮縣東北方約50海浬（92.6公里 ）處，有一艘觀光郵輪上的台灣籍旅客，疑似在浴室跌到後失去意識，申請直升機救援。（空勤花蓮駐地提供）

內政部空中勤務總隊昨晚接獲位於花蓮縣東北方約50海浬（92.6公里 ）處，有一艘觀光郵輪上的台灣籍旅客，疑似在浴室跌到後失去意識，申請直升機救援。（空勤花蓮駐地提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法